Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: H FDA ανακαλεί την άδεια για χρήση υδροξυχλωροκίνης

H αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ανακάλεσε την άδεια έκτακτης ανάγκης για την υδροξυχλωροκίνη, το φάρμακο κατά της ελονοσίας, ως θεραπεία για την Covid-19, η χρήση της οποίας προωθείται από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η FDA τόνισε ότι με βάση νέα αποδεικτικά στοιχεία, δεν είναι πλέον λογικό να πιστεύουμε ότι τα παρασκευάσματα υδροξυχλωροκίνης που χορηγούνται από το στόμα και το σχετικό φάρμακο χλωροκίνη μπορεί να είναι αποτελεσματικά στη θεραπεία της αναπνευστικής νόσου που προκαλείται από τον νέο κορονοϊό.

Η κίνηση της υπηρεσίας γίνεται αφού αρκετές μελέτες για το φάρμακο διαπίστωσαν ότι δεν είναι αποτελεσματικό, συμπεριλαμβανομένης μιας ευρέως αναμενόμενης δοκιμής νωρίτερα αυτό το μήνα, που έδειξε ότι το φάρμακο απέτυχε να αποτρέψει τη μόλυνση σε άτομα που έχουν εκτεθεί στον ιό.

Τον Μάρτιο, ο Τραμπ τόνισε ότι η υδροξυχλωροκίνη που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το αντιβιοτικό αζιθρομυκίνη έχει «μια πραγματική ευκαιρία να είναι ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες που θα αλλάξει το παιχνίδι στην ιστορία της ιατρικής», δίνοντας λίγα στοιχεία για να υποστηρίξει αυτόν τον ισχυρισμό.

Αργότερα, ο ίδιος είπε ότι πήρε το φάρμακο προληπτικά αφού δύο άτομα που εργάζονται στον Λευκό Οίκο διαγνώστηκαν με τον νέο κορονοϊό.