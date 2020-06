Παράξενα

Βρήκε θησαυρό 1 εκ. δολαρίων λύνοντας έμμετρο γρίφο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι περιείχε το σεντούκι που είχε κρύψει ο ιδιόρρυθμος άνδρας και πως “καθοδηγούσε”, επί 10 χρόνια, τους κυνηγούς θησαυρών για να τον εντοπίσουν.

Του Νικόλα Βαφειάδη

Ο θησαυρός του Φόρεστ Φεν, ενός εκκεντρικού Αμερικανού εμπόρου έργων Τέχνης, έγινε θρύλος για όλους τους επίδοξους «Ιντιάνα Τζόουνς», από Αμερική και Ευρώπη, που εφοδιασμένοι με χάρτες και με την ικανότητά τους να λύνουν γρίφους, ξεχύθηκαν στα Βραχώδη Όρη, στις ΗΠΑ, εδώ και μια δεκαετία. Ο 24στιχος ποιητικός γρίφος του Φόρεστ Φεν, που τους καθοδηγούσε, δημοσιεύθηκε στην αυτοβιογραφία του το 2010.

«Ξεκίνα από εκεί που σταματούν τα θερμά νερά / και συνέχισε κάτω στο φαράγγι / όχι μακριά, αλλά πολύ μακριά για να περπατήσεις. Τοποθετήθηκε κάτω από τον οίκο του Μπράουν», ανέφεραν μερικοί από τους στίχους του έμμετρου γρίφου.

Η κληρονομιά του Φόρεστ Φεν είναι ένα μπρούτζινο μπαούλο του 12ου αιώνα, που περιέχει 20 κιλά χρυσού και σπάνιων κοσμημάτων. Ανάμεσα τους είναι ένα ισπανικό δαχτυλίδι του 16ου αιώνα κι ένα γλυπτό από νεφρίτη, της δυναστείας των Μινγκ.

Όπως είπε δηλώσει ο Φόρεστ Φεν, «το 1980 διαγνώσθηκα με αυτό που όλοι νόμιζαν ότι ήταν καρκίνος τελικού σταδίου. Πέρα από αυτό, μπαίναμε σε μια ύφεση, και το μόνο που ήθελα ήταν να δώσω σε μερικούς ανθρώπους ελπίδα».

Στον έμμετρο γρίφο του προειδοποιούσε τους επίδοξους θησαυροθήρες, για τους κινδύνους, γράφοντας: «Από εκεί δεν υπάρχει τόπος για τους πράους / Το τέλος σχεδόν έρχεται. / Δεν θα υπάρχει κουπί για να ανέβεις το ποταμάκι σου/ Μόνο μεγάλα βάρη και βαθύ νερό».

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι πέθαναν προσπαθώντας να βρουν το μπαούλο που θάφτηκε από τον συγγραφέα και έμπορο αντικών, μέχρι που ο Φεν αποκάλυψε ότι ο γρίφος λύθηκε και το μπαούλο εντοπίσθηκε, από κυνηγό θησαυρών, που όμως θέλει να παραμείνει ανώνυμος.