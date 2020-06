Πολιτική

Μητσοτάκης: ιδιαίτερη ικανοποίηση για το ταξίδι στο Ισραήλ

Ιδιαίτερη αναφορά στις επιτυχημένες οικονομικές μεταρρυθμίσεις της Ελλάδας, έκανε ο Νετανιάχου, στο δείπνο που παρέθεσε στον Έλληνα Πρωθυπουργό.

Επίσημο δείπνο προς τιμήν του Έλληνα πρωθυπουργού, παρέθεσε στην οικία του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον Ισραηλινό ομόλογό του και τη σύζυγό του Σάρα για τη φιλοξενία λέγοντας, «Ευχαριστώ εσάς και τη σύζυγό σας Σάρα για τη θαυμάσια φιλοξενία. Ευχαριστώ που μας καλέσατε στην κατοικία σας. Ευχαριστώ που μας καλέσατε στην κατοικία σας. Είχαμε μία πολύ γεμάτη αλλά, νομίζω, άκρως παραγωγική ημέρα. Είμαι βαθιά πεπεισμένος ότι αυτό το ταξίδι αποτελεί ευκαιρία να ενισχύσουμε περαιτέρω τη σχέση μας. Πέρα όμως από τους τρεις τομείς που αναφέρατε, μπορώ να σκεφτώ αρκετούς ακόμη: συνεργασία στην άμυνα, στην καινοτομία και στις άμεσες επενδύσεις ισραηλινών εταιρειών στην Ελλάδα».

«Θεωρώ ότι, παρόλο που αυτή η διακυβερνητική συνάντηση λαμβάνει χώρα σε ασυνήθιστες συνθήκες, είμαστε ικανοποιημένοι που καταφέραμε να έρθουμε στο Ισραήλ. Αυτό είναι το πρώτο μου ταξίδι στο εξωτερικό από την εκδήλωση της πρώτης φάσης της πανδημίας του κορονοϊού και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για το γεγονός ότι μπορεί να αξιοποιηθεί ως αφορμή για την περαιτέρω ενίσχυση της σχέσης μας. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ για τη θαυμάσια φιλοξενία. Μας κάνατε πραγματικά να αισθανόμαστε σαν στο σπίτι μας», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπεντζαμίν Νεντανιάχου ευχαρίστησε και αυτός με τη σειρά του τον Έλληνα πρωθυπουργό, για να σημειώσει, «παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρουν τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις σας. Μπορώ να σας πω από την προσωπική εμπειρία μου ότι αποδίδουν».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παίρνοντας τον λόγο ανέφερε, «Απέδιδαν πράγματι πριν τον κορονοϊό. Ανεβήκαμε εννέα θέσεις στην κατάταξη βασικών δεικτών ανταγωνιστικότητας, γεγονός που αποτελεί ένδειξη ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. O κορονοϊός θα αποτελέσει ένα πλήγμα, μεγάλο πλήγμα, αλλά ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να ανακάμψουμε γρήγορα. Ευχαριστώ που αναφερθήκατε στον τουρισμό.

Θα είμαστε σε θέση να σας υποδεχθούμε όταν αποφασίσετε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να επισκεφτείτε την Ελλάδα. H 1η Αυγούστου ενδεχομένως είναι μια καλή ημερομηνία, αλλά βέβαια αυτό θα εξαρτηθεί από τα δεδομένα. Κάτι το οποίο πρέπει όμως να γνωρίζετε είναι ότι θα φροντίζουμε ώστε οι επισκέπτες μας να αισθάνονται, αλλά και να είναι ασφαλείς στην Ελλάδα. Συνεπώς, ευελπιστούμε να δούμε αρκετούς Ισραηλινούς τουρίστες στην Ελλάδα προς τα τέλη του καλοκαιριού».