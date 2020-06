Κοινωνία

Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία: Να διερευνηθεί η ύπαρξη συνεργών του “ψευτογιατρού”

Συστάσεις κα ερωτήματα από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία με αφορμή την υπόθεση του «ψευτογιατρού».

Στην υπόθεση του «ψευτογιατρού» ο οποίος εμφανιζόταν ως ειδικός ογκολόγος κι εξαπάτησε ασθενείς, ορισμένους από τους οποίους «οδήγησε αδικαιολογήτως σε θάνατο» αναφέρεται η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία.

Αρχικά συγχαίρει τις ανακριτικές κι αστυνομικές αρχές που συνέβαλαν στη διαλεύκανση της υπόθεσης και οδήγησαν τον φερόμενο δράστη στη δικαιοσύνη.

Επισημαίνει, ωστόσο, πως θα πρέπει να διερευνηθούν:

«α) το πώς εισήρχετο ο συγκεκριμένος δράστης σε χώρους διάγνωσης ή θεραπείας, για τους οποίους υφίστανται συγκεκριμένες απαγορευτικές διατάξεις

β) η ύπαρξη συνεργών ιδιαίτερα δε ιατρών (γεγονός απαράδεκτο), επειδή η δράση που ανέπτυξε δεν μπορεί να γίνει από ένα μόνο άτομο

γ) όλες οι λεπτομέρειες των μεθόδων που χρησιμοποίησε με βάση τις μαρτυρίες των παθόντων, για να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα, γεγονός όμως που απαιτεί τη μέγιστη διακριτικότητα των αρχών.

Ο ογκολογικός ασθενής βρίσκεται σε κορυφαία υπαρξιακή κρίση, τόσο κατά την αναγγελία της διάγνωσής του, όσο και κατά τη διάρκεια της θεραπείας του, η οποία είναι μερικές φορές επώδυνη και μακροχρόνια, επομένως είναι πρόσωπο ιδιαίτερα ευαίσθητο και ταλαιπωρημένο.

Παρόλες τις σημαντικές προόδους της επιστήμης, πολλοί συνάνθρωποί μας χάνουν τελικά τη μάχη με τη νόσο και η γνώση αυτού του γεγονότος οδηγεί πολλούς ασθενείς να αναζητούν απελπισμένα κάποια "μαγική" λύση με αποτέλεσμα, να είναι εύκολα θύματα καλοπροαίρετων ή κακοπροαίρετων ανθρώπων. Όμως για δεκαετίες, χιλιάδες "μαγικές λύσεις" ή "θεραπείες" δεν έσωσαν κανέναν» υπογραμμίζει η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία.

Ζητεί από τους τους ασθενείς και τους φροντιστές τους να έχουν εμπιστοσύνη στις ικανότητες του ελληνικού ιατρικού δυναμικού, να ενημερώνονται από έγκυρες πηγές και να αναζητούν χωρίς ενοχές δεύτερη γνώμη από ειδικούς για την περίπτωσή τους, να είναι επιφυλακτικοί σε οποιονδήποτε τους υπόσχεται θαυματουργά αποτελέσματα ή εξαίρει με ανάρμοστο τρόπο τις ικανότητές του.

Παράλληλα, ενημερώνει πως η Γραμμή Επικοινωνίας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας στο cancerhellas.org δέχεται με απόλυτη εχεμύθεια αναφορές, παράπονα ή καταγγελίες, τις οποίες επεξεργάζεται ομάδα επιστημόνων και δίνει τις ανάλογες συμβουλές και οδηγίες.

Τέλος, επαναλαμβάνει ότι «ο ογκολογικός ασθενής είναι πρόσωπο ιερό και οποιοσδήποτε, για οποιονδήποτε λόγο, τον χρησιμοποιεί για ατομικό ή άλλο όφελος, θα έχει πάντα απέναντι του την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία».