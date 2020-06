Πολιτική

Μητσοτάκης – Στάγεχ: Συζήτηση για την τουρκική παραβατικότητα

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Παλαιστίνιο ομόλογό του είχε ο Πρωθυπουργός. Ποια θέματα βρέθηκαν στο επίκεντρο.

O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Παλαιστίνιο Πρωθυπουργό Dr. Mohammad Shtayyeh.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού, «κατά τη συνομιλία, επιβεβαιώθηκαν οι μακροχρόνιοι δεσμοί φιλίας μεταξύ του ελληνικού και παλαιστινιακού λαού και συζητήθηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης των διμερών σχέσεων. Ο Πρωθυπουργός εξήρε ιδιαίτερα την θετική συνεισφορά στην ελληνική κοινωνία της παλαιστινιακής κοινότητας, που ζει και εργάζεται εδώ και δεκαετίες στη χώρα μας.

Συζήτησαν, επίσης, τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο και την κλιμάκωση της τουρκικής παραβατικότητας καθώς και στα επόμενα βήματα στη Διαδικασία Επίλυσης του Μεσανατολικού. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τις πάγιες θέσεις της Ελλάδας, που αποτελούν και θέσεις της ΕΕ, υπέρ της λύσης των δύο κρατών, που θα συμβιώνουν ειρηνικά, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και με τις Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Επίσης, ο Πρωθυπουργός κάλεσε τον Dr. Shtayyeh να επισκεφθεί την Ελλάδα, όταν οι συνθήκες της πανδημίας το επιτρέψουν».