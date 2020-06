Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: Ο “Γολγοθάς” της Ιωάννας και οι αποκαλυπτικοί διάλογοι με την 34χρονη (βίντεο)

Σε νέα χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης υποβλήθηκε η 34χρονη στο Θριάσιο. Η κατηγορούμενη ως δράστις, έχει εγκλεισθεί στις φυλακές Κορυδαλλού.