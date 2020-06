Κόσμος

Μόντι: η γιόγκα προστατεύει από τον κορονοϊό!

Ο Πρωθυπουργός της Ινδίας, φανατικός λάτρης της γιόγκα, υποστηρίζει ότι μπορεί αν λειτουργήσει ως προστατευτική ασπίδα κατά του κορονοϊού.

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι εξεθείασε την γιόγκα ως έναν τρόπο δημιουργίας μιας "προστατευτικής ασπίδας" κατά του κορονοϊού καθώς η χώρα του είναι αντιμέτωπη με μια αύξηση των κρουσμάτων.

Ο Μόντι, ο οποίος κάνει συστηματικά γιόγκα από χρόνια, έδωσε αυτή την συμβουλή με μήνυμά του στο YouTube ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Γιόγκα, την προσεχή Κυριακή.

"Όλοι γνωρίζουμε ότι μέχρι στιγμής πουθενά στον κόσμο δεν έχουν καταφέρει να αναπτύξουν ένα εμβόλιο για την COVID-19 ή για τον κορονοϊό", είπε ο Μόντι στο βίντεο που αναρτήθηκε χθες.

"Και αυτός είναι ο λόγος που αυτή τη στιγμή μόνο μια ισχυρή ανοσία μπορεί να λειτουργήσει ως προστατευτική ασπίδα ή ως σωματοφύλακας δικός μας και της οικογένειάς μας...η γιόγκα είναι ο έμπιστος φίλος μας στο χτίσιμο αυτής της προστατευτικής ασπίδας (ανοσίας)".

Ο ινδός ηγέτης, ο οποίος είναι χορτοφάγος και απέχει από το αλκοόλ, ίδρυσε ένα υπουργείο για την προώθηση της γιόγκα, της αγιουρβέδα και άλλων παραδοσιακών ινδικών πρακτικών όταν ανήλθε στην εξουσία το 2014.

Ήταν εκείνος που πρότεινε στα Ηνωμένα Έθνη την Παγκόσμια Ημέρα της Γιόγκα, κάτι που έγινε δεκτό το 2014.

Κατά την ημέρα εκείνη συνήθως συγκεντρώνονται πλήθη για να συμμετάσχουν σε δημόσιες διοργανώσεις γιόγκα, όχι μόνο στην Ινδία αλλά και σε όλον τον κόσμο.

Ο Μόντι κάλεσε τους πολίτες αυτή τη χρονιά να γιορτάσουν την ημέρα "σε κλειστούς χώρους".

Ο πρωθυπουργός εξήρε επίσης την γιόγκα ως έναν τρόπο αντιμετώπισης του υπερβολικού στρες που βιώνουν οι πολίτες εξαιτίας της πανδημίας.

"Η γιόγκα έχει την δυνατότητα να αντιμετωπίσει τις πνευματικές, σωματικές και ψυχικές προκλήσεις. Θέτει σε δοκιμασία πώς μπορεί να ζει κάποιος σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς", είπε.

Τον Ιανουάριο το αρμόδιο υπουργείο εξέδωσε μια οδηγία για το πώς μπορούν οι θεραπείες της ομοιοπαθητικής και της αγιουρβέδα να βοηθήσουν τους Ινδούς να καταπολεμήσουν τον κορονοϊό.

Αλλά οι ειδικοί, περιλαμβανομένων των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας των ΗΠΑ, προειδοποίησαν ότι "δεν υπάρχει καμία επιστημονική απόδειξη ότι κάποια από αυτές τις εναλλακτικές θεραπείες μπορεί να αποτρέψει ή να θεραπεύσει τον κορονοϊό".

Η εθνική κυβέρνηση της Ινδίας και οι κυβερνήσεις των κρατιδίων έχουν επίσης τονίσει την σημασία της χρήσης μάσκας και της κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Η χώρα αυτή της Νότιας Ασίας με το 1,3 δισεκατομμύριο πολίτες είναι η τέταρτη βαρύτερα πληγείσα από την πανδημία στον κόσμο με περισσότερα από 380.000 κρούσματα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.