Life

Ο Ορέστης Τζιόβας στο “Πρωινό” για την δουλειά ως σερβιτόρος και το διαζύγιο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει για την υποκριτική και τις αμοιβές των ηθοποιών, τα φιλοδωρήματα που… δεν παίρνει δουλεύοντας την νύχτα, αλλά και για τις σχέσεις του.