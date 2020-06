Αθλητικά

Παναθηναϊκός: “Τελειώνει” από τώρα ο Ινσούα

Το σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα τον έθεσε εκτός ντέρμπι, ενώ μένει εκτός και από τον επόμενο αγώνα!

Το σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα στο οποίο υπέπεσε ο Εμάνουελ Ινσούα στην προπόνηση του Σαββάτου (20/06), με αποτέλεσμα να "κοπεί" από την αποστολή του Παναθηναϊκού για το σημερινό (21:30) ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, ουσιαστικά "τελειώνει" από τώρα τον Αργεντινό μπακ για το "τριφύλλι".

Ο Ινσούα, που ούτως ή άλλως δεν σκόπευε να επεκτείνει έστω και για 20 μέρες το συμβόλαιό του, που λήγει στις 30 Ιουνίου, δεν θα παίξει ούτε στο τελευταίο ματς των "πράσινων" με τον ΟΦΗ το επόμενο Σάββατο (27/06) και ουσιαστικά η θητεία του στον Παναθηναϊκό θα ολοκληρωθεί (άδοξα) στο τέλος του μήνα.