Υγεία - Περιβάλλον

Επτά κρούσματα κορονοϊού στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας

Επτά κρούσματα κορονοϊού στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας, ανακοινώθηκαν το βράδυ της Κυριακής από την Πολιτική Προστασία Ηπείρου.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, από τον έλεγχο δειγμάτων που έγινε από το Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διαπιστώθηκαν θετικά κρούσματα σε δύο αδελφές 52 και 59 χρόνων, και άλλα 5 κρούσματα ατόμων που ανήκουν στο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον των δύο γυναικών.

Έπειτα από επικοινωνία του Προϊσταμένου Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου Δημήτρη Μαυρογιώργου αύριο Δευτέρα κλιμάκιο του ΕΟΔΥ αναμένεται να επισκεφθεί την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.

Το Νοσοκομείο Φιλιατών και το Κέντρο Υγείας Παραμυθιάς, βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές για τη λήψη όλων των ενδεικνυόμενων προληπτικών μέτρων.

Με οδηγίες του Περιφερειάρχη Αλέξανδρου Καχριμάνη και σε συντονισμό της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, η ιχνηλάτηση των επαφών θα συνεχιστεί εξονυχιστικά αύριο, ως και τις επόμενες ημέρες από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και της Διεύθυνσης Υγείας της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

Μετά από συνεννόηση της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και του Δήμου Σουλίου, αύριο δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Παραμυθιά.