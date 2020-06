Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Δευτέρας

Μια νέα εβδομάδα ξεκίνησε και τα άστρα έχουν τα δικά τους σχέδια... Τι να περιμένετε και τι να προσέξετε...

Πολλά τα επαγγελματικά ζητήματα για εσάς πολλές και οι υποχρεώσεις και φυσικά λειτουργείτε εις βάρος του ελεύθερου σας χρόνου και βέβαια του έρωτα που αυτή την εβδομάδα τον βάζετε σε δεύτερη μοίρα. Αυτό βέβαια είναι μία δικαιολογημένη και συνειδητή επιλογή, όμως δε σημαίνει ότι θα ευχαριστηθούν και όσοι περιμένουν από εσάς ή ανυπομονούν για να σας δουν και εσείς τους το δίνετε με το σταγονόμετρο…

Ερωτικά, λοιπόν, είστε περιορισμένοι μεν αλλά δίνετε και χρονοδιάγραμμα που θα πρέπει να το υπομείνουν γιατί θα ανακάμψετε και είναι και κάτι που έτσι και αλλιώς το θέλετε!

Επαγγελματικά, μπαίνετε σε καινούργια καλούπια τα οποία σας μοιάζουν και πολύ ενδιαφέροντα, θέλετε κάποιες διευκρινήσεις όμως για να είστε και πιο σίγουροι και να αποκτήσετε και περισσότερο ζήλο αλλά και να δώσετε και μεγαλύτερη ένταση.

Να ξέρετε πάντως ότι αποφάσεις στα επαγγελματικά σας που δεν τις ξέρετε σας επηρεάζουν και καλό είναι να μη μένετε στην αδράνεια… Αν ψάξετε, κάτι μπορείτε να πάρετε ως πληροφορία!

ΚΡΙΟΣ: Με την τελευταία έκλειψη που πραγματοποιείται στον Καρκίνο και η οποία αφορά κυρίως τους γεννημένους τις 3 πρώτες μέρες του ζωδίου είναι πιθανό τους επόμενους 6 μήνες να βρεθείς αντιμέτωπος με γεγονότα που συμβαίνουν την ίδια στιγμή και σου δημιουργούν διαφορετικά συναισθήματα. Για παράδειγμα, κάποια παντρεύεται, αλλά η κολλητή της παθαίνει σκωληκοειδίτιδα και δεν μπορεί να είναι στο γάμο. Προσοχή κυρίως σε νομικά κολλήματα και ατασθαλίες ειδικά αν σχετίζονται με ακίνητα.

ΤΑΥΡΟΣ:Η έκλειψη που πραγματοποιείται την Κυριακή στον Καρκίνο φέρνει για σένα νέα δεδομένα στο τραπέζι, νέους ανθρώπους στη ζωή σου και για κάποιους από εσάς ευκαιρίες για σπουδές ή τη λήψη γνώσεων που ανοίγουν καινούργιους δρόμους στη ζωή σας. Άλλη μια ένδειξη που θέλει τη ζωή σου να αλλάζει κι αυτή τη φορά μιλάμε για ανανέωση, για διεξόδους, για προοπτικές που δεν περίμενες, τουλάχιστον όχι τόσο άμεσα. Το μόνο που ίσως σε προβληματίσει είναι ότι σε κάποιο βαθμό αναλαμβάνεις ευθύνες ή το ότι κάποιοι άνθρωποι που θεωρούν ότι μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις σου, προσπαθούν να στο κάνουν δύσκολο.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Η έκλειψη που πραγματοποιείται την Κυριακή στο ζώδιο του Καρκίνου είναι εξίσου σημαντική και αφορά προσωπικά τους γεννημένους τις τελευταίες 2 ημέρες του ζωδίου. Είναι σημαντικό να βάλεις έναν ξεκάθαρο στόχο και να σκεφτείς τις θυσίες που θα απαιτηθούν στην πορεία για την υλοποίηση του. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την υγεία σου, τη σωματική ή την ψυχολογική, θα έμπαινες στη διαδικασία να ρισκάρεις; Αν ναι, γιατί; Κατά τ’ άλλα είναι μια έκλειψη που επηρεάζει τα οικονομικά σας και αυτό για πολλούς από εσάς είναι μια θετική συγκυρία.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Η τελευταία έκλειψη που πραγματοποιείται στο ζώδιο σου την Κυριακή αναμένεται να φέρει σημαντικές εξελίξεις στις ζωές ειδικά των γεννημένων τις 3 πρώτες μέρες του ζωδίου, οι οποίοι μπορεί να καταλάβουν την επίδραση της στη ζωή τους ακόμα και για έναν ολόκληρο χρόνο. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που κατά βάση πραγματοποιείται κάτω από πολύ καλές όψεις που σε βοηθούν να βρεις νόημα σε ό,τι κάνεις κι αυτό δε φαντάζεσαι πόσο σημαντικό μπορεί να είναι. Προσοχή θα χρειαστεί να δείξεις σε θέματα υγείας, αλλά και ανθρώπους μέσα στον εργασιακό σου χώρο που εκ προμελέτης ή σε άμυνα δε θα διστάσουν να αδιαφορήσουν για εσένα.

ΛΕΩΝ: Η έκλειψη που πραγματοποιείται την Κυριακή στον Καρκίνο ερμηνεύεται για σένα ποικιλοτρόπως. Από τη μία λοιπόν μιλάει για κάποιους κύκλους που κλείνουν, για σχέσεις ή δουλειές που δεν έχουν να σου προσφέρουν τίποτα άλλο και που καλείσαι να το δεις, γιατί η ζωή σε καλεί να κάνεις την αλλαγή. Αν ανήκεις μάλιστα στους γεννημένους στο τέλος του ζωδίου, τους επόμενους 6 μήνες αυτή η αλλαγή θα είναι γεγονός και θα έρθει μέσα από νέους στόχους που βάζεις και τη συναναστροφή με ανθρώπους με κοινές ανησυχίες. Δύο πράγματα θα πρέπει να προσέξεις: Αφενός την υγεία σου κι αφετέρου το πως θα διαχειριστείς κάποιους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή μπορεί να κατέχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή σου, όμως σύντομα θα πρέπει να πάρουν β’ ρόλο ή ακόμα και κομπάρσου.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ναι μεν οι εκλείψεις που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια θα έχουν πιο απτά αποτελέσματα στις ζωές των Παρθένων, ωστόσο κι αυτή που πραγματοποιείται την Κυριακή στον Καρκίνο είναι πολύ πιθανό να φέρει αλλαγές που σχετίζονται με την καριέρα ή τον γάμο των γεννημένων κυρίως τις 2 τελευταίες μέρες του ζωδίου. Όσο για τους υπόλοιπους, είναι μια ευκαιρία να σκεφτείτε τα σχέδια σας για το μέλλον και το που ζητάει η καρδιά σας να πάει. Για να τα καταφέρετε βέβαια, θα πρέπει να σκεφτείτε και να είστε προετοιμασμένοι για οτιδήποτε θα μπορούσε να πάει στραβά.

ΖΥΓΟΣ: Η έκλειψη που πραγματοποιείται την Κυριακή στον Καρκίνο είναι η τελευταία που αφορά σε ζητήματα που σχετίζονται με την καριέρα σου ή το γάμο σου. Είναι λοιπόν ευκαιρία, ειδικά αν ανήκεις στους γεννημένους τις πρώτες 3 μέρες του ζωδίου σας να βάλεις το χεράκι σου και να προωθήσεις σχετικά ζητήματα μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Προσοχή όμως σε νέες γνωριμίες ή συμφωνίες που μπορεί να συνάψεις, γιατί τα πράγματα μπορεί να φαίνονται πολύ πιο “ρόδινα” απ’ όσο είναι στην πραγματικότητα και δύσκολα θα καταφέρεις να αποδεσμευτείς, αν δεσμευτείς...

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η έκλειψη που πραγματοποιείται την Κυριακή στον Καρκίνο αποτελεί αίτία για να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή σου το οποίο δε θα θες απλά να το... διαβάσεις, αλλά να το ρουφήξεις. Ένα νέο ξεκίνημα, ένας έρωτας, ένα παιδί, οτιδήποτε μπορεί να κάνει την καρδιά σου να χτυπήσει δυνατά παίζει πολύ την επόμενη περίοδο. Δε χωράνε ανασφάλειες, φόβοι κλπ μόνο δίψα για να ζήσεις τη ζωή στις πιο χαρούμενες διαστάσεις της. Αν έχεις γεννηθεί τις τελευταίες μέρες του ζωδίου σου θα χρειαστεί να είσαι κάπως πιο προσεκτικός στους οικονομικούς χειρισμούς σου και σε θέματα υγείας.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Μπορεί οι εκλείψεις τα επόμενα 2 χρόνια να σε αφορούν περισσότερο, ωστόσο αυτή που πραγματοποιείται την Κυριακή στον Καρκίνο, αφορά τους γεννημένους κυρίως τις 2 τελευταίες μέρες του ζωδίου σου άμεσα και μπορεί να φέρει κάποιο σημαντικό και ευχάριστο γεγονός στον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών, μόνο που δε θα είναι όλα τέλεια… Οι υπόλοιποι Τοξότες επηρεάζεστε σε οικονομικό επίπεδο από αυτήν την έκλειψη κι αν όχι άμεσα, σίγουρα μέσω τους συντρόφου σας ή κάποιου κληρονομικού ζητήματος. ?

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η πρότελευταία έκλειψη στον άξονα Καρκίνου-Αιγόκερω (η τελευταία σε λίγες μέρες στο ζώδιο σου) θα προκαλέσει τριγμούς σε κάποιες σχέσεις ερωτικές, φιλικές ή επαγγελματικές, οι οποίες θα δοκιμαστούν είτε από την εμφάνιση κάποιων οικονομικών διαφορών, είτε επειδή μια από τις δύο πλευρές αδυνατεί να μετακινηθεί έστω μισό βήμα από τη θέση της. Ειδικά στη δεύτερη περίπτωση μην επιτρέψεις στον εαυτό σου να είσαι εσύ ο αδιάλλακτος της υπόθεσης, γιατί κατά τα άλλα είναι μια έκλειψη με σημαντικά οφέλη για τις σχέσεις σου και τη συναισθηματική σου ισορροπία.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Η τελευταία έκλειψη που πραγματοποιείται στον Καρκίνο την Κυριακή έρχεται να σε βάλει σε μια διαδικασία να αλλάξεις κάποια πράγματα την καθημερινότητα σου, στη ρουτίνα της ζωής σου και στις συνήθειες που συνεχίζεις να διατηρείς παρόλο που δεν έχουν να σου προσφέρουν κάτι. Μια αλλαγή στον εργασιακό σου χώρο, η επιλογή να δώσεις την αγάπη σου σε ένα κατοικίδιο ή η απόφαση να απαλλαγείς από κάποια “κακή” συνήθεια και να εντάξεις στη ζωή σου νέες πιο θετικές πρακτικές είναι μέσα στα πιθανά σενάρια. Μόνος εχθρός σου; Ο εαυτός σου...

ΙΧΘΥΕΣ: Μπορεί η έκλειψη αυτή να αφορά κυρίως τα παρορμητικά, όμως επηρεάζει έντονα και την οικογενειακή ζωή των γεννημένων τις τελευταίες δύο (κυρίως) μέρες των Ιχθύων, οι οποίοι το επόμενο διάστημα ίσως βρεθείτε αντιμέτωποι με εμπόδια που δεν είχατε υπολογίσει. Προσοχή χρειάζεται γενικότερα σε θέματα που σχετίζονται με το σπίτι. Κατά τ’ άλλα, είναι μια έκλειψη που επηρεάζει τα ερωτικά ή θέματα που έχουν να κάνουν με τα παιδιά, όπου θα χρειαστεί να υπερβείς τον εγωισμό σου για να μπορέσεις να βρεις κάποιες ισορροπίες.

Πηγή: Astrologos.gr