Άδειες διαμονής: μέσω ψηφιακής πλατφόρμας τα “ραντεβού” για την επίδοση

Μέσα σε 2 ώρες από την έναρξη της λειτουργίας συνδέθηκαν 800 χρήστες και όρισαν την ημερομηνία παραλαβής των αδειών.

Ξεκίνησε η λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας για την δέσμευση ημερομηνίας επίδοσης των αδειών διαμονής στις Υπηρεσίες Μετανάστευσης. Οι δικηγόροι και οι δικαιούχοι αδειών διαμονής μπορούν με ένα «κλικ» στην πλατφόρμα applications.migration.gov.gr/ να συνδεθούν και να επιλέξουν την ημερομηνία στην οποία θα προσέλθουν στις αρμόδιες υπηρεσίες για να παραλάβουν την εκδοθείσα άδεια διαμονής.

Μέσα σε δύο ώρες από την έναρξη της λειτουργίας συνδέθηκαν 800 χρήστες και όρισαν την ημερομηνία παραλαβής των αδειών. Με τη νέα πλατφόρμα επιτυγχάνεται η εξυπηρέτηση του κοινού και από τις 10 μεγάλες Υπηρεσίες Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και της Κεντρικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Το επόμενο χρονικό διάστημα, θα δοθεί και η δυνατότητα υποβολής των απαραίτητων εγγράφων για την έκδοση της Άδειας Διαμονής ψηφιακά, ενώ θα γίνει και επέκταση της λειτουργίας και σε άλλους τομείς της διαδικασίας έκδοσης ηλεκτρονικής άδειας διαμονής.