Κοινωνία

Τροχαίο δυστύχημα στην Αθηνών – Λαμίας

Οι σωλήνες που μετέφερε ένα φορτηγό έπεσαν στο οδόστρωμα, με τραγική κατάληξη.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στο 66,5 χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος δηλαδή του Σχηματαρίου.

Από τη σύγκρουση οχημάτων ανασύρθηκε νεκρός ένας άντρας από φορτηγό αυτοκίνητο και ένας τραυματίας από Ι.Χ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τροχαίο προκλήθηκε όταν το φορτίο με σωλήνες ενός φορτηγού έπεσε στο οδόστρωμα.

Λόγω του τροχαίου η κυκλοφορία των οχημάτων προς Λαμία εκτρέπεται στο ύψος των Οινοφύτων...