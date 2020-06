Κόσμος

Η απάντηση της Άγκυρας στις “πολεμικές” δηλώσεις Σίσι για την Λιβύη

Τι διεμήνυσε στον πρόεδρο της Αιγύπτου, ανώτερος αξιωματούχος της Τουρκίας…

Η προειδοποίηση της Αιγύπτου για απευθείας στρατιωτική επέμβαση στην ένοπλη σύρραξη στη γειτονική Λιβύη δεν θα αποθαρρύνει την Τουρκία να στηρίξει τους Λίβυους συμμάχους της, δήλωσε Τούρκος ανώτερος αξιωματούχος, εν μέσω εντάσεων μεταξύ των περιφερειακών αντιπάλων Καΐρου και Άγκυρας.

Η Τουρκία στηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης (ΚΕΣ), η οποία αντέστρεψε μια επίθεση 14 μηνών στην πρωτεύουσα Τρίπολη από τον Λιβυκό Εθνικό Στρατό (ΛΕΣ) του Χαλίφα Χαφτάρ, ο οποίος υποστηρίζεται από τη Ρωσία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Αίγυπτο. Η είσοδος της Άγκυρας στον πόλεμο της Λιβύης έχει πυροδοτήσει εντάσεις με τους υποστηρικτές του Χάφταρ, καθώς και με τη Γαλλία.

Το Σάββατο, ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι προειδοποίησε ότι η προέλαση δυνάμεων της ΚΕΣ στη Σύρτη, 450 χιλιόμετρα ανατολικά της Τρίπολης, θα μπορούσε να οδηγήσει σε «απευθείας» επέμβαση του Καΐρου. Τόνισε ότι είναι νόμιμο δικαίωμα της Αιγύπτου να επέμβει στη Λιβύη και διέταξε τον αιγυπτιακό στρατό να είναι σε ετοιμότητα για οποιαδήποτε αποστολή εκτός χώρας.

«Οι δηλώσεις του Σίσι δεν έχουν καμία βάση», δήλωσε ο Τούρκος αξιωματούχος στο Reuters με την προϋπόθεση της ανωνυμίας του. «Η Τουρκία και η Λιβύη δεν θα σταματήσουν την αποφασιστικότητά τους».

Η ΚΕΣ με τουρκική υποστήριξη συνεχίζει τις προετοιμασίες για την ανάκτηση της στρατηγικής παράκτιας πόλης Σύρτης, που κατέλαβαν οι δυνάμεις του Χάφταρ τον Ιανουάριο και της περιοχής αλ Τζούφρα πιο νότια, πρόσθεσε ο αξιωματούχος. Την Κυριακή, η κυβέρνηση της Τρίπολης κατήγγειλε την απειλή της κυβέρνησης της Αιγύπτου, κάνοντας λόγο περί «κήρυξης πολέμου» από το Κάιρο.

Ο Γιασίν Ακτάι, αναπληρωτής πρόεδρος του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚP) του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι η απευθείας επέμβαση της Αιγύπτου δεν θα υποστηριχθεί από την Αλγερία, μια ακόμη από τους γείτονες της Λιβύης και θα θέσει την Αίγυπτο εναντίον ενός μέλους του ΝΑΤΟ, την Τουρκία.

«Ο Σίσι δεν έχει τη δύναμη ή τα κότσια να το επιχειρήσει αυτό», είπε. Τα ΗΑΕ και η Σαουδική Αραβία εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην Αίγυπτο μετά τη δήλωση του Σίσι το Σάββατο.

Η Αίγυπτος έχει ζητήσει κατάπαυση του πυρός στη Λιβύη ως μέρος μιας νέας πρωτοβουλίας, την οποία χαιρέτισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία και τα ΗΑΕ. Η Τουρκία την απέρριψε ως απόπειρα διάσωσης του Χαφτάρ μετά από τις ήττες του στο πεδίο της μάχης.