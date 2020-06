Αθλητικά

Προσφυγή Ολυμπιακού κατά ΕΠΟ

Γιατί προσέφυγαν οι “ερυθρόλευκοι” στο Διαιτητικό Δικαστήριο...

Νέο “επεισόδιο” στην κόντρα της ΠΑΕ Ολυμπιακός με την ΕΠΟ. Οι “ερυθρόλευκοι” προσέφυγαν στο Διαιτητικό Δικαστήριο, ζητώντας ακύρωση της απόφασης της Ομοσπονδίας για τις εκλογές.

Ο Ολυμπιακός επιδιώκει την ακύρωση της απόφασης της ΓΣ της ΕΠΟ, με την οποία τροποποιήθηκε το καταστατικό ώστε να γίνουν εκλογές στην Ομοσπονδία και για να το πετύχει, προσέφυγε στο Διαιτητικό Δικαστήριο.

Οι “ερυθρόλευκοι” δεν επιθυμούν να γίνουν φέτος οι εκλογές, θεωρώντας πως η θητεία της διοίκησης του Βαγγέλη Γραμμένου δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.

Ο Ολυμπιακός υποστηρίζει ότι η διοίκηση της ΕΠΟ πρέπει να παραμείνει ακόμα έναν χρόνο και οι εκλογές να γίνουν τον Αύγουστο του 2021, αφού τότε συμπληρώνονται 4 χρόνια από την εκλογή της (εξελέγη στις 17 Αυγούστου του 2017).