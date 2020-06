Κοινωνία

Κρατούμενος έκρυβε ναρκωτικά σε κουβά και... σε κοιλότητα στο σώμα του

Πώς εντοπίστηκαν τα ναρκωτικά κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του κρατουμένου...

Κατά τη διάρκεια μεταγωγής κρατούμενων στο Κατάστημα Κράτησης Δομοκού βρέθηκαν σε κουβά γιαουρτιού με διπλό πάτο, που κατείχε ένας από τους κρατούμενους, 179 αυτοσχέδιες συσκευασίες μεικτού βάρους 134,9 γραμμάριων, ακατέργαστης κάνναβης.

Στην συνεχεία ο κρατούμενος οδηγήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας όπου σε κοιλότητα του σώματός του, βρέθηκαν άλλες 28 αυτοσχέδιες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη μεικτού βάρους 25,5 γραμμαρίων καθώς και κινητό τηλέφωνο τύπου μπρελόκ.

Άμεσα ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας των φυλακών και η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λαμίας που επιλήφθηκε της προανάκρισης.

Παράλληλα κινείται η διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου.