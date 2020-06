Πολιτισμός

Απίθανη διασκευή από τους Ντέιβ Γκρολ, Έλβις Κοστέλο και Πολ ΜακΚάρτνεϊ (βίντεο)

Οι τρεις καλλιτέχνες ένωσαν τις δυνάμεις τους για το "Team Up For ‘When The Saints Go Marching In"

Οι Ντέιβ Γκρολ, Έλβις Κοστέλο και Πολ ΜακΚάρτνεϊ συνεργάστηκαν για την πιο απίθανη διασκευή.

Ο αρχηγός των Foo Fighter, ο Άγγλος post punk τραγουδιστής και το πρώην μέλος των Beatles παρουσίασαν τη δική τους εκδοχή του «When the Saints Go Marching In» στο πλαίσιο της online μουσικής εκδήλωσης «Round Midnight Preserves».

Η εκδήλωση διοργανώθηκε το Σάββατο το βράδυ και φιλοξενήθηκε από το Preservation Hall στη Νέα Ορλεάνη.

Ο Γκρολ πήρε το ντέφι, ενώ ο ΜακΚάρτνεϊ έπαιξε τρομπέτα και ο Κοστέλο τραγούδησε. Οι Τζιμς Τζέιμς, Ντέιβ Μάθιους, η Ίρμα Τόμας και ο Ναθάνιελ Ρέιτλιφ τους συνόδευσαν.

Ο πρώην ντράμερ των Nirvana και αρχηγός των Foo Fighter είχε σημαντικό ρόλο στην εκδήλωση που διοργανώθηκε για καλό σκοπό, τη συγκέντρωση πόρων με στόχο την ενίσχυση του The Spotify COVID-19 Music Relief project.

Ο Ντέιβ Γκρολ παρουσίασε μαζί με τον Τσάρλι Γκάμπριελ της Jazz Band το «Come With Me» και μίλησε για την ηχογράφηση του τραγουδιού των Foo Fighters «In the Clear» στο Preservation Hall με τη βοήθεια της Jazz Band.

Το «When the Saints Go Marching In» γνωστότερο ως «The Saints» είναι γκόσπελ χριστιανικός ύμνος και συχνά παιζόταν από μπάντες τζαζ. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε τον Μάιο του 1938 από τον Λούις Άρμστρονγκ και την ορχήστρα του. Έχει ερμηνευθεί από πολλούς καλλιτέχνες και μπάντες με στίχους ή instrumental.

Από την ίδρυσή του το 1961, το Preservation Hall είναι αφιερωμένο στη διατήρηση των μουσικών παραδόσεων της Νέας Ορλεάνης. Είναι ένας χώρος στον οποίο περισσότεροι από 150.000 επισκέπτες παρακολουθούν αξέχαστες παραστάσεις 360 νύχτες κάθε χρόνο.

Το Ίδρυμα Preservation Hall, που ιδρύθηκε το 2011, βασίζεται στο ήθος, τις αξίες και τις πρακτικές του Preservation Hall και τα μεταφέρει σε αίθουσες διδασκαλίας, κέντρα κράτησης, χώρους συναυλιών και κοινοτικά κέντρα γύρω από τη Νέα Ορλεάνη και στον κόσμο. Το Ίδρυμα προστατεύει, διατηρεί και διαιωνίζει τις μουσικές παραδόσεις και κληρονομιά της Νέας Ορλεάνης μέσω των τεσσάρων τομέων του προγράμματος: Εκπαίδευση, Κοινοτική εμπλοκή, Κληρονομιά και Αρχεία.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε για να βοηθηθούν τα μέλη της μουσικής κολεκτίβας, διδάσκοντες και καλλιτέχνες την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού.