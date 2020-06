Τεχνολογία - Επιστήμη

Ο νάνος πλανήτης Πλούτων ίσως διαθέτει υπόγειο ωκεανό νερού

Το νέο σενάριο μίας βίαιης και θερμής αρχής πριν περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια.

Πιο φιλόξενος για ζωή από τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις ενδέχεται να είναι ο παγωμένος νάνος πλανήτης Πλούτων, στις εσχατιές του ηλιακού μας συστήματος, στη Ζώνη Κάιπερ.

Σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις Αμερικανών επιστημόνων -οι οποίες μένει να επιβεβαιωθούν- όταν δημιουργήθηκε ο νάνος πλανήτης, ήταν πιθανώς ένας πολύ πιο ζεστός κόσμος και εξ αρχής διέθετε έναν υπόγειο ωκεανό νερού που υπάρχει ακόμη.

Η ανάλυση των εικόνων του Πλούτωνα, τις οποίες κατέγραψε το 2015 το σκάφος New Horizons (Νέοι Ορίζοντες) της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA), καθώς και υπολογιστικές προσομοιώσεις του εσωτερικού του μικρού πλανήτη, οδήγησαν τους επιστήμονες στο νέο σενάριο μίας βίαιης και θερμής αρχής πριν από περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον πλανητικό επιστήμονα Κάρβερ Μπίρσον του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια-Σάντα Κρουζ, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό γεωεπιστημών «Nature Geoscience», εκτιμούν ότι καθώς σχηματιζόταν ο Πλούτων σε διάστημα το πολύ 30.000 ετών «βομβαρδιζόταν» συνεχώς από διαστημικούς βράχους και άλλα υλικά, τα οποία εκρήγνυνταν στην επιφάνειά του και ανέβαζαν τη θερμοκρασία της, συσσωρεύοντας θερμότητα στο εσωτερικό του.

Κατά τους ερευνητές, αυτό είχε ως παράπλευρη συνέπεια να λιώνουν οι πάγοι του Πλούτωνα και να σχηματιστεί ένας υπόγειος ωκεανός νερού, ο οποίος πιθανώς διατηρείται μέχρι σήμερα βαθιά κάτω από το επιφανειακό στρώμα πάγου, πάχους ίσως εκατοντάδων χιλιομέτρων.

Το υπόγειο νερό είναι μάλλον ανάμικτο με άλατα και αμμωνία, ενώ ακόμη πιο κάτω, στο κέντρο του πλανήτη, βρίσκεται πιθανώς ένας στέρεος πετρώδης πυρήνας.

Σταδιακά, εκτιμάται ότι ο υπόγειος πλουτώνιος ωκεανός παγώνει, καθώς οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια του πλανήτη φθάνουν τους -228 βαθμούς Κελσίου. Όμως, προς το παρόν, εφόσον το νερό θεωρείτο βασικό συστατικό της ζωής, η ύπαρξη ενός υπόγειου υδάτινου κόσμου καθιστά τον Πλούτωνα ακόμη ένα υποψήφιο σώμα για αναζήτηση μορφών ζωής στο ηλιακό σύστημά μας.

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, άλλα παγωμένα σώματα στη Ζώνη Κάιπερ (Έρις, Μακεμάκε, Χαουμέα κ.ά.) να έχουν και αυτά υπόγειο ωκεανό από τότε που σχηματίστηκαν, σύμφωνα με τους ερευνητές.