Οικονομία

Κορονοϊός: Αυξημένη παραβατικότητα, πρόστιμα και λουκέτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χαλάρωση των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό σε καταστήματα εστίασης διαπίστωσαν οι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Χαλάρωση των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό σε σημαντικό αριθμό εργαζομένων σε καταστήματα εστίασης διαπίστωσαν τις τελευταίες ημέρες οι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, με αποτέλεσμα την επιβολή τσουχτερών προστίμων, μεταξύ των οποίων και 15θήμερο λουκέτο σε μπαρ στο Παγκράτι.

Σε ελέγχους που διενήργησαν κλιμάκια της ΕΑΔ και της ΕΛ.ΑΣ, σε 32 σημεία ενδιαφέροντος σε Αθήνα (Παγκράτι, Πετράλωνα), Καλλιθέα και Χαϊδάρι, το τριήμερο από την Παρασκευή 19 έως και την Κυριακή 21 Ιουλίου, καταγράφηκαν παραβάσεις στα 14 εξ αυτών (ποσοστό 43,75%). Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 15.550 ευρώ κυρίως για μη χρήση μάσκας από το προσωπικό εργασίας και για υπέρβαση της αναλογίας ατόμων ανά επιφάνεια στα ελεγχθέντα καταστήματα.

Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της περιοχής του Παγκρατίου, όπου από τα έξι καταστήματα που ελέχθησαν επιβλήθηκαν πρόστιμα στα πέντε. Σε ένα από αυτά, επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας 15 ημερών για υπέρβαση άνω του 75% της αναλογία ατόμων/τμ αδειοδοτούμενης επιφάνειας και 450 (3?150) ευρώ για μη χρήση μάσκας από τους υπαλλήλους του, συνολικό ύψος προστίμου 10.450 ευρώ.

Στην περιοχή των Πετραλώνων και της Καλλιθέας, επιβλήθηκαν πρόστιμα και στα πέντε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που ελέγχθηκαν. Μόνο σε ένα εστιατόριο στα Πετράλωνα επιβλήθηκαν 13 πρόστιμα για μη χρήση μάσκας από το προσωπικό εργασίας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ:

Δήμος Αθηναίων (Παγκράτι):

Σε ένα (1) καφέ-μπαρ επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000€ και αναστολή λειτουργίας 15 ημερών για υπέρβαση άνω του 75% της αναλογία ατόμων / τμ αδειοδοτούμενης επιφάνειας και 450 (3?150) για μη χρήση μάσκας από το προσωπικό εργασίας, συνολικό ύψος προστίμων 10.450€

Σε τέσσερα ΚΥΕ (εστιατόρια και καφέ μπαρ) επιβλήθηκαν 6 πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ για μη χρήση μάσκας από το προσωπικό εργασίας.

Δήμος Αθηναίων (Πετράλωνα):

Σε ένα (1) εστιατόριο επιβλήθηκαν (13) δεκατρία πρόστιμα των 150€, συνολικό ύψος προστίμων 1.950€, για μη χρήση μάσκας από το προσωπικό εργασίας,

ε τέσσερα (4) ΚΥΕ (εστιατόρια, καφετέριες) επιβλήθηκαν οχτώ (8) πρόστιμα συνολικού ύψους 1200€

Δήμος Χαϊδαρίου:

Σε κατάστημα πώλησης τροφίμων επιβλήθηκαν (2) δύο πρόστιμα των 150€, συνολικό ύψος προστίμων 300€, για μη χρήση μάσκας από το προσωπικό εργασίας

Σε κατάστημα διανομής τροφίμων (delivery-take away) επιβλήθηκε (1) ένα πρόστιμο των 150€, για μη χρήση μάσκας από το προσωπικό εργασίας.

Σε εστιατόριο επιβλήθηκαν (3) τρία πρόστιμα των 150€, συνολικό ύψος προστίμων 450€, για μη χρήση μάσκας από το προσωπικό εργασίας,

Σε ταχυφαγείο επιβλήθηκε (1) ένα πρόστιμο των 150€, για μη χρήση μάσκας από το προσωπικό εργασίας.