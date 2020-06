Life

Βίλα airbnb με θέμα τον “Χάρι Πότερ” (εικόνες)

Η βίλα «Wizard's Way» είναι τεράστια, με οκτώ υπνοδωμάτια, πέντε λουτρά και μπορεί να φιλοξενήσει έως και 20 άτομα.

Πολλοί είναι αυτοί που εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια ονειρεύονται να είναι σπουδαστές στην Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Αναμένοντας την πρόσκληση που θα φέρει η κουκουβάγια, έχουν πλέον τη δυνατότητα να μείνουν σε ένα Airbnb με θέμα «Χάρι Πότερ» που ετοίμασε η Loma Homes, σε απόσταση 30 μόλις λεπτών από το The Wizarding World of Harry Potter στο θέρετρο Universal Orlando.

Η με εμβαδόν 372 τετραγωνικά μέτρα βίλα «Wizard's Way» είναι τεράστια: με οκτώ υπνοδωμάτια (και δέκα κρεβάτια) και πέντε λουτρά, μπορεί να φιλοξενήσει έως και 20 άτομα.

Στο χολ, υποδέχεται τους επισκέπτες ένα καπέλο διαλογής για να τους βοηθήσει να επιλέξουν το δωμάτιό τους: από το δωμάτιο του House Slytherin έως το δωμάτιο του House Gryffindor (με τις κουκέτες). Σε ένα υπνοδωμάτιο, το κρεβάτι έχει το σχήμα του ιπτάμενου Ford Anglia του Weasley, το οποίο έχει κολλήσει πάνω σε μια Whomping Willow (το δέντρο). Σε ένα άλλο, οι επισκέπτες μπορούν να ρίξουν μια ματιά στη βιτρίνα ενός μαγαζιού στην Diagon Alley όπου επιδιορθώνουν μαγικά ραβδάκια, αλλά και να κοιμηθούν κάτω από έναν ουκρανικό Ironbelly δράκο που έχει δραπετεύσει από τη στέγη της Gringotts Wizarding Bank.

Πολλά σπέσιαλ εφέ και δραστηριότητες συντελούν στην αναβίωση της αίσθησης που αφήνουν οι κινηματογραφικές μεταφορές των μυθιστορημάτων της J. K. Rowling: ντεκόρ, ήχοι, φωτισμός, δωμάτιο προβολών για έναν μαραθώνιο «Χάρι Πότερ» και πολλά άλλα.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ