Κόσμος

Κορονοϊός - Ινδία: Δραματική αύξηση κρουσμάτων - Αναλαμβάνει δράση ο Στρατός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκαέξι χιλιάδες κρούσματα κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο. Η μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση αφότου ξέσπασε η πανδημία.

Η Ινδία κατέγραψε σήμερα 16.000 κρούσματα κορονοϊού, τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση αφότου ξέσπασε η πανδημία, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να καλέσει τον στρατό για να διαχειρισθεί τα νέα κέντρα φροντίδας με χιλιάδες επιπλέον κλίνες στο Νέο Δελχί.

Με 456.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα μέχρι σήμερα, η Ινδία είναι η τέταρτη δεινότερα πληγείσα χώρα στον κόσμο, μετά τις ΗΠΑ, τη Βραζιλία και την Ρωσία, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πρακτορείου REUTERS.

Μολαταύτα, τα κρούσματα αναμένεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο καθώς οι τοπικές κυβερνήσεις των ινδικών κρατιδίων χαλαρώνουν σταδιακά τα περιοριστικά μέτρα προστασίας έπειτα από το lockdown που επιβλήθηκε στα τέλη Μαρτίου.

Τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση κρουσμάτων, με 3.900 νέες λοιμώξεις, κατέγραψε και η πρωτεύουσα Νέο Δελχί των 20 εκατ. κατοίκων. Τα στοιχεία που δημοσίευσε η τοπική κυβέρνηση δείχνουν πως μόλις 13.400 κλίνες είναι διαθέσιμες για τους ασθενείς με covid-19 στην μεγαλούπολη, με τις 6.200 εξ αυτών να είναι ήδη κατειλημμένες.

Το ομοσπονδιακό υπουργείο Εσωτερικών ενημέρωσε πως μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα θα είναι διαθέσιμες άλλες 20.000 κλίνες σε προσωρινές εγκαταστάσεις που θα λειτουργούν με γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Από αυτές τις κλίνες, οι 10.000 θα βρίσκονται σε ένα θρησκευτικό κέντρο και σιδηροδρομικά βαγόνια που θα μετατραπούν σε νοσοκομειακές πτέρυγες.

"Το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων έχει λάβει οδηγίες για να προσφέρει ιατρική φροντίδα σε ασθενείς με covid-19, οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε σιδηροδρομικά βαγόνια στο Δελχί", ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αμίτ Σαχ.

Η κυβέρνηση της πόλης εκτιμά πως θα έχουν καταγραφεί 500.000 κρούσματα έως τα τέλη Ιουλίου και πως μέχρι τότε θα χρειάζεται 150.000 κλίνες.

Ο αναπληρωτής κυβερνήτης του Δελχί Μανίς Σισόντια δήλωσε πως η νέα οδηγία από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, να μεταφέρονται όλοι οι ασθενείς σε κέντρα διάγνωσης, αντί να εξετάζονται και να αξιολογείται η περίπτωσή τους στο σπίτι, έχει οδηγήσει στα όριά του το ήδη περιορισμένων δυνατοτήτων σύστημα περίθαλψης.

"Το σύστημα των ασθενοφόρων μας, το ιατρικό μας σύστημα βρίσκεται τώρα υπό πίεση. Σήμερα αναγκαζόμαστε να μεταφέρουμε τους ασθενείς με λεωφορεία", δήλωσε ο Σισόντια, προσθέτοντας πως έχει ενημερώσει εγγράφως το ομοσπονδιακό υπουργείο Εσωτερικών. "Αυτός (ο κανονισμός) έχει σπείρει χάος στο Νέο Δελχί", υπογράμμισε.