Πολιτική

Μητσοτάκης: Να σταματήσει τις προκλητικές ενέργειες η Τουρκία

Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα έστειλε, από την πλευρά του, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Josep Borrell. Στη συνάντηση, που έγινε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, τονίστηκε ότι τα εξωτερικά σύνορα της Ελλάδας, που είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σύνορα που φυλάσσονται με μεγάλη αποφασιστικότητα και ότι η στήριξη της ΕΕ προς την Ελλάδα θα είναι διαρκής όπως εκδηλώθηκε -με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο- και τον περασμένο Μάρτιο στον Έβρο.

«Είναι πολύ σημαντικό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στο πλευρό της Ελλάδας καθώς υπερασπίζεται τα κυριαρχικά της δικαιώματα» επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε τα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά εξωτερικά σύνορα» τόνισε από την πλευρά του ο κ. Μπορέλ.

Λίγες ώρες μετά την επίσκεψή του στις Καστανιές, ο κ. Μπορέλ σημείωσε ότι είναι καθήκον του να επισκέπτεται την Ελλάδα, επαναβεβαιώνοντας πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δεσμευμένη στην προστασία της κυριαρχίας της χώρας μας.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ αναφέρθηκε στην κατάσταση στον Έβρο, στις υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών και τις εξαγγελίες της Τουρκίας για διενέργεια παράνομων γεωτρήσεων. Σημείωσε ότι μία από τις αποστολές του είναι η προάσπιση των συμφερόντων και των δικαιωμάτων της Ένωσης, της Ελλάδας και της Κύπρου, όπως και η οικοδόμηση ενός ελάχιστου επιπέδου διαλόγου και εμπιστοσύνης με την Άγκυρα.

«Πάντοτε επιδιώκουμε μία εποικοδομητική σχέση με τους γείτονές μας, ειδικά την Τουρκία. Η εμπιστοσύνη είναι δρόμος διπλής κατεύθυνσης και για να αρχίσει η οικοδόμηση εμπιστοσύνης είναι σημαντικό η Τουρκία να σταματήσει προκλητικές ενέργειες που ξεκάθαρα παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και, φυσικά, επίσης τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.