Πολιτική

Μεταναστευτικό: Εύσημα στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιστολή στον αρμόδιο Υπουργό, Νότη Μηταράκη, έστειλε η Γενική Διευθύντρια Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Κομισιόν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην αξιολόγηση των προτάσεων έκτακτης χρηματοδότησης για τις εργασίες κατασκευής των δομών Σιντικής και Μαλακάσας και των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης Σάμου, Κω και Λέρου, τα οποία «αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προς τη βελτίωση της υποδοχής και της ασφάλειας», επισημαίνει σε επιστολή της προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη, η γενική διευθύντρια Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Επιτροπής, Μονίκ Παριά.

Επίσης, η κ. Παριά χαρακτηρίζει την υπογραφή των «πολυαναμενόμενων» συμβάσεων παροχής διερμηνείας και μεταφοράς «κλειδί για μια αποτελεσματική διαδικασία υποδοχής», ενώ καλωσορίζει τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης και της σχετικής πρόσκλησης για το πρόγραμμα ESTIA II «ως ένα πολύ θετικό και σημαντικό βήμα για τη συνέχιση αυτού του εμβληματικού προγράμματος» και προσθέτει ότι «εκτιμώ τις προσπάθειες που έχουν γίνει για τη βελτίωση της οικονομικής απόδοσης του προγράμματος και την αποφυγή καταχρήσεων», σημειώνοντας παράλληλα ότι στο τέλος του μήνα θα εξετάσουν οι δύο εταίροι μαζί τις νέες ρυθμίσεις του προγράμματος.

Η γενική διευθύντρια Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκτιμά ότι η εφαρμογή της απόφασης εξόδου των αναγνωρισμένων προσφύγων από τα διαμερίσματα και τα camps, θα επιτρέψει τη βελτίωση των συνθηκών υποδοχής για πολλούς αιτούντες άσυλο που βρίσκονται έξω από το σύστημα, ωστόσο υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρξουν μέτρα για την πρόσβαση των προσφύγων στην ένταξη και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Αναφέρει εξάλλου, ότι βρίσκεται σε επαφή με τους ομολόγους της στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για τη διερεύνηση της από κοινού υποστήριξης της ένταξης των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία.

Στην επιστολή, που δημοσιοποιούν πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η κ. Παριά αποδίδει τα εύσημα στις ελληνικές Αρχές και στον Υπουργό Μετανάστευσης «καθώς η προσπάθεια να βελτιωθεί η διαχείριση του μεταναστευτικού αποδίδει αποτελέσματα» και προσθέτει ότι οι προσπάθειες αυτές είναι σημαντικές και για την Ελλάδα και για όλη την ΕΕ.

Τέλος, σχολιάζει θετικά «την αξιοσημείωτη αύξηση του αριθμού των αποφάσεων ασύλου των τελευταίων μηνών», τη δουλειά των ελληνικών αρχών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού «ειδικά στα υπερπληθή κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης» και την ενίσχυση της ασφάλειας στις δομές φιλοξενίας με την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στο εσωτερικό και σε κοντινή απόσταση από αυτές και με τα σχέδια εκκένωσης και έκτακτων καταστάσεων.

Πέτσας: Η Κυβέρνηση κινείται σταθερά στους άξονες που είχε χαράξει

Αναφερόμενος στην επιστολή της κ. Παριά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, υπογράμμισε για το Μεταναστευτικό: «Η κυβέρνηση κινείται σταθερά στους άξονες που - από την αρχή - είχε χαράξει. Επιταχύνει τις διαδικασίες ασύλου. Προχωρά στην κατασκευή κλειστών, ελεγχόμενων, δομών και παίρνει στα χέρια της τη διοίκησή τους. Και βέβαια δίνει έμφαση στον περιορισμό των ροών, εντείνοντας διαρκώς τη φύλαξη των συνόρων μας στη ξηρά και τη θάλασσα. Ιδίως για τη θάλασσα, που την θερινή περίοδο δέχεται αυξημένη πίεση, οι γυναίκες και οι άνδρες του Λιμενικού Σώματος επαγρυπνούν και δίνουν, νύχτα και μέρα, τον καλύτερο τους εαυτό. Εκ μέρους της Κυβέρνησης και - πιστεύω - εκ μέρους όλων των Ελλήνων, ευχαριστούμε την καθεμιά και τον καθένα χωριστά».

Εκπρόσωπος Κομισιόν: Συγχαίρουμε τις ελληνικές Αρχές για τις προσπάθειες που καταβάλλουν

«Συγχαίρουμε τις ελληνικές Aρχές για τις προσπάθειες που καταβάλλουν στη διαχείριση του Μεταναστευτικού», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα μετανάστευσης, Γενς Ανταλμπέρ, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες, Μαρία Αρώνη.

Κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία, η γενική διευθύντρια Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Επιτροπής, Μονίκ Παριά, σε επιστολή της προς τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη, «συγχαίρει» τις ελληνικές Αρχές για τις προσπάθειες βελτίωσης της διαχείρισης του μεταναστευτικού, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν ανέφερε τα εξής:

«Συνεργαζόμαστε με τις ελληνικές Αρχές πολύ στενά για τη διαχείριση του Μεταναστευτικού. Ο ρόλος της Επιτροπής είναι να στηρίζουμε, να συμβουλεύουμε και να κάνουμε διάλογο με την Ελλάδα. Η επιστολή αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο γενικότερης ανταλλαγής πληροφοριών που έχουμε με τις ελληνικές αρχές σε όλα τα επίπεδα. Δεν είμαι σε θέση να σχολιάσω το περιεχόμενο της συγκεκριμένης επιστολής. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι, πράγματι, είμαστε ικανοποιημένοι με το γεγονός ότι συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τις ελληνικές Αρχές. Συγχαίρουμε τις ελληνικές Αρχές για τις προσπάθειες που καταβάλλουν για τη διαχείριση του Μεταναστευτικού. Συνεχίζουμε να παραμένουμε στο πλευρό τους και είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε περαιτέρω στήριξη αν χρειαστεί. Ωστόσο, για το περιεχόμενο της συγκεκριμένης επιστολής, δεν έχω κάποιο σχόλιο σε αυτό το στάδιο».

Δημιουργία 1.000 νέων θέσεων φιλοξενίας

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Γιώργος Κουμουτσάκος, είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με την Υφυπουργό Δικαιοσύνης και Εσωτερικής Ασφάλειας της Νορβηγίας, Hilde Barstad.

Κατά τη συνομιλία τους ο κ. Κουμουτσάκος ευχαρίστησε την κα Barstad για τη χρηματοδότηση ύψους 7.632.000 ευρώ, που παρέχεται από το πρόγραμμα “Άσυλο και Μετανάστευση” του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants). Μέσω της χρηματοδότησης αυτής θα δημιουργηθούν 1.000 νέες θέσεις φιλοξενίας για ασυνόδευτα παιδιά και ευάλωτους αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα.

Η κα Barstad, από την πλευρά της, συνεχάρη την Ελλάδα για την πρωτοβουλία βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των ασυνόδευτων και ευάλωτων ανηλίκων, καθώς και για τη δυναμική με την οποία η Ελληνική Κυβέρνηση προωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε στενή συνεργασία και με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την εν λόγω πρωτοβουλία. Επίσης, δήλωσε ότι η Νορβηγία εξετάζει θετικά τη συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα μετεγκατάστασης ασυνόδευτων και ευάλωτων παιδιών σε ευρωπαϊκές χώρες.