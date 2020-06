Κοινωνία

Ασθενής στον ΑΝΤ1: Αγνόησα τις οδηγίες του ψευτογιατρού και σώθηκα (βίντεο)

Ο ψευτογιατρός είχε απλώσει τα πλοκάμια του σε όλη την Ελλάδα. Οργάνωνε συγκεντρώσεις με ασθενείς σε μαγαζιά και καφετέριες.​