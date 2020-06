Οικονομία

Απαλλαγή για τους αγρότες από το τέλος επιτηδεύματος για το 2019

Οι ωφελούμενοι είναι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες του κανονικού καθεστώτος, οι οποίοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος.

Αναστέλλεται για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες η εφαρμογή του μέτρου της επιβολής του τέλους επιτηδεύματος για το φορολογικό έτος 2019, όπως ανακοίνωσε σήμερα στη Βουλή ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ.



«Έχουμε πλήρη επίγνωση της πραγματικότητας και θα συνιστούσε παραλογισμό, σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία, να επιβαρυνθούν οι αγρότες με την καταβολή τέλους επιτηδεύματος, 650 ευρώ. Με απόφαση του Πρωθυπουργού προχωρούμε στην αναστολή της εφαρμογής του μέτρου και θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή και η σχετική νομοθετική ρύθμιση», τόνισε ο κ. Βεσυρόπουλος.



Με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα, αγρότες οι οποίοι εντάχθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2014 στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και συμπλήρωσαν την πενταετία απαλλαγής από το τέλος επιτηδεύματος την 31η Δεκεμβρίου 2018, είχαν για τα φορολογικά έτη από το 2019 και επόμενα, υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος, η οποία θα έπρεπε να καταβληθεί εντός του 2020.



Όπως είπε ο κ. Βεσυρόπουλος, «η δημιουργία ή ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου θα αξιοποιείται πάντα στην κατεύθυνση της μείωσης των φορολογικών επιβαρύνσεων. Δέσμευσή μας ήταν και παραμένει η μείωση της προκαταβολής φόρου, που θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες, αλλά και η μείωση και σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλους τους επαγγελματίες».

Ελληνική Λύση: Επιτυχία μας η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τους αγρότες

«Η Ελληνική Λύση μετά από σκληρή μάχη εντός Κοινοβουλίου, επέτυχε την αναστολή του τέλους επιτηδεύματος για τους αγρότες. Η μάχη θα συνεχιστεί μέχρι την πλήρη κατάργηση του», αναφέρεται σε ανακοίνωση του κόμματος και υπογραμμίζει: «Η κυβέρνηση επιτέλους ας κατανοήσει ότι η στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής, των Ελλήνων του μόχθου, είναι η μόνη λύση για να σταθούμε όρθιοι. Ειδικά όταν η επισιτιστική κρίση βρίσκεται προ των πυλών».