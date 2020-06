Life

Η Ναόμι Κάμπελ και το αφιέρωμα στο κίνημα Black Lives Matter

Η "μαύρη γαζέλα" ξεκίνησε ξανά τη σειρά "No Filter With Naomi', με επεισόδιο αφιερωμένο στο κίνημα που "φούντωσε" μετά την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Η Ναόμι Κάμπελ ξεκίνησε ξανά την πολύ δημοφιλή σειρά της στο YouTube «No Filter With Naomi».

Το διεθνές σούπερ μόντελ, ακτιβίστρια για την καταπολέμηση της φτώχειας και φιλάνθρωπος αφιέρωσε το πρώτο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν στο Black Lives Matter, με καλεσμένους τον συγγραφέα και συνιδρυτή του κινήματος , αιδεσιμότατο Αλ Σραπτόν, την Οπάλ Τομέτι, ακτιβίστρια για τα πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα των μαύρων και συγγραφέα και τον πρόεδρο της Εκστρατείας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Αλφόνσο Ντέβιντ.

Η Ναόμι Κάμπελ και οι καλεσμένοι της άγγιξαν τα «τρέχοντα πολιτιστικά και πολιτικά θέματα συζητήσεων, αυτό που βιώνει η ανθρωπότητα παγκοσμίως, τον αγώνα για την κοινωνική δικαιοσύνη, τη φυλή, την ισότητα των φύλων και του φύλου και την επίδρασή του στους πολίτες του κόσμου».

Το πρώτο επεισόδιο προβλήθηκε στις 23 Ιουνίου μέσω του καναλιού στο YouTube της Ναόμι Κάμπελ.