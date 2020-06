Κόσμος

Κορονοϊός: Κλείνουν όλα τα μπαρ στο Τέξας

Περιοριστικά μέτρα σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ και στη Φλόριντα, μετά το ρεκόρ νέων κρουσμάτων.

Ο κυβερνήτης του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ, διέταξε σήμερα το κλείσιμο όλων των μπαρ που μετορύν το 51% των ακαθάριστων εσόδων τους από το αλκοόλ, εκτός από το φαγητό σε πακέτο, και τον περιορισμό άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μετά την έξαρση των κρουσμάτων στη μεγάλη αμερικανική πολιτεία του νότου.

«Επί του παρόντος, είναι σαφές ότι η αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε ορισμένους τύπους δραστηριοτήτων, κυρίως στους Τεξανούς που συγκεντρώνονται μέσα στα μπαρ», δήλωσε ο κυβερνήτης, ζητώντας από κάθε Τεξανό να αναλάβει την ευθύνη που του αναλογεί και να τηρεί το μέτρο της κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Το Τέξας είχε χθες 5.996 νέα κρούσματα, αριθμό - ρεκόρ στην πολιτεία από την έναρξη της πανδημίας.

«Όπως είπα από την αρχή, εάν το ποσοστό θετικών κρουσμάτων αυξηθεί πάνω από 10%, η Πολιτεία του Τέξας θα πρέπει λάβει περαιτέρω μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς της COVID-19», δήλωσε ο Άμποτ σε ανακοίνωση, εξηγώντας το εκτελεστικό διάταγμα που τίθεται σε ισχύ από το μεσημέρι.

«Στην παρούσα χρονική στιγμή, είναι σαφές ότι η αύξηση στα κρούσματα καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από δραστηριότητες ορισμένων μορφών, όπως οι συγκεντρώσεις των Τεξανών στα μπαρ», επέμεινε ο κυβερνήτης.

Η Φλόριντα αναστέλλει την πώληση αλκοόλ στα μπαρ

Η Φλόριντα ανακοίνωσε σήμερα πως αναστέλλει την πώληση αλκοόλ στα μπαρ προκειμένου να αντιμετωπίσει την έξαρση των κρουσμάτων του νέου κορονοϊού, ιδίως μεταξύ των νέων.

«Η ρυθμιστική Αρχή για τις επιχειρήσεις αναστέλλει άμεσα την κατανάλωση αλκοόλ στα μπαρ σε ολόκληρη την πολιτεία», ανακοινώθηκε σήμερα, λίγη ώρα αφότου το Τέξας, που βρίσκεται αντιμέτωπο επίσης με την έξαρση του ιού, γνωστοποίησε ότι κλείνει τα μπαρ του.

Ο κυβερνήτης Ρον ΝτεΣάντις, που καθυστέρησε πολύ να εφαρμόσει μέτρα καραντίνας τον Μάρτιο, εξήγησε αυτήν την εβδομάδα πως η πολιτεία του βρίσκεται αντιμέτωπη με μια «πραγματική έκρηξη» της νόσου μεταξύ των νέων και προειδοποίησε τα καταστήματα που πωλούν αλκοόλ λέγοντάς τους ότι θα μπορούσαν να χάσουν την άδειά τους στην περίπτωση που δεν τηρούν τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύτηκαν σήμερα από τη Φλόριντα, η πολιτεία κατέγραψε σχεδόν 9.000 νέα κρούσματα COVID-19 σε διάστημα 24 ωρών, ο χειρότερος απολογισμός σε μια αμερικανική πολιτεία από την έναρξη της πανδημίας.