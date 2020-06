Κόσμος

Διαμαρτυρία με κεριά στην μνήμη του Γιώργου Ζαπάντη (εικόνες)

Τραγική φιγούρα η μητέρα του 29χρονου. Ο Θανάσης Τσίτσας κατέγραψε όσα έγιναν την εκδήλωση μνήμης για τον ομογενή που έπεσε νεκρός,λόγω υπέρμετρης αστυνομικής βίας.