“Dixie Chicks”: ο Τζορτ Φλόιντ τους “άλλαξε” το όνομα

Πώς αποκαλείται πλέον το συγκρότημα και πώς συνδέεται η μετονομασία με τη δολοφονία του Αφροαμερικανού από αστυνομικούς.

Το αμερικανικό γυναικείο συγκρότημα της κάντρι «Dixie Chicks» μετονομάστηκε σε «The Chicks», όπως ανακοινώθηκε στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το συγκρότημα απάλειψε τον όρο Dixie, ο οποίος είναι συνώνυμος με τη Συνομοσπονδία, δηλαδή τις νότιες δουλοκτητικές πολιτείες κατά τη διάρκεια του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου.

Το γκρουπ της κάντρι αποφάσισε να αλλάξει το όνομα του για να προσαρμοστεί στο κλίμα διαμαρτυρίας που πυροδότησε η δολοφονία του Αφρο-Αμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από την αστυνομία.

Το συγκρότημα από το Τέξας κυκλοφόρησε μάλιστα και τραγούδι διαμαρτυρίας με τίτλο «March March». Το βίντεοκλιπ του τραγουδιού είναι μοντάζ από στιγμιότυπα από τις διαδηλώσεις που διοργανώνεται στις ΗΠΑ τις τελευταίες εβδομάδες.

Προηγήθηκε το αμερικάνικο συγκρότημα της κάντρι ποπ Lady Antebellum, που επίσης άλλαξε το όνομα του νωρίτερα αυτό τον μήνα σε Lady A, επειδή ο όρος Antebellum συνδέεται και αυτός με την περίοδο της δουλείας στον αμερικανικό νότο.