Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΕΔΗΝ: Στάση εργασίας και πορεία στην Αθήνα

Οι εργαζόμενοι στα Δημόσια Νοσοκομεία της Αττικής θα πραγματοποιήσουν, την Τρίτη, στάση εργασίας και συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας.

Παναττική 4ωρη στάση εργασίας και συγκέντρωση στις 8:30πμ στο υπουργείο Εργασίας θα πραγματοποιήσει αύριο, Τρίτη30 Ιουνίου η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), με αίτημα την ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.

«Ζητάμε την ένταξή μας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στις εισφορές και στην αναγνώριση του ασφαλιστικού βίου. Η Επιτροπή που έχει συσταθεί στο υπουργείο Εργασίας έχει ως αντικείμενο την συνέχιση χορήγησης Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας, για το οποίο ζητάμε διπλασιασμό και επέκταση στις άλλες ειδικότητες». Η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει ότι «δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζονται οι εργαζόμενοι του ιδίου φορέα, ιδίων επαγγελμάτων, με διαφορετικό ασφαλιστικό τρόπο. Όσοι προέρχονται από ασφαλιστικό φορέα το Δημόσιο δεν είναι ενταγμένοι στα ΒΑΕ και όσοι προέρχονται από ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ είναι ενταγμένοι».