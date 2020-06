Αθλητικά

Θάνατος Βούλγαρου οπαδού: Νέα στοιχεία “καίνε” την 26χρονη και τον φίλο της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άλλαξε η κατηγορία εναντίον της 26χρονης, η οποία συνελήφθη. Ως φυσικοί δράστες του ξυλοδαρμού ταυτοποιήθηκαν ακόμη πέντε άνδρες.

Νέα στοιχεία προέκυψαν από την έρευνα των αστυνομικών και δικαστικών αρχών για την υπόθεση θανάτου του 28χρονου Βούλγαρου, ο οποίος έχασε τη ζωή του, όταν στη συνέχεια οπαδικού επεισοδίου -το οποίο διαδραματίστηκε στις αρχές Ιανουαρίου, στην περιοχή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης- χτυπήθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Σε εκτέλεση εντάλματος της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο και κρατείται προκειμένου να απολογηθεί για ανθρωποκτονία με δόλο η 26χρονη οδηγός του αυτοκινήτου. Η ίδια είχε συλληφθεί λίγες ώρες μετά τη θανατηφόρα παράσυρση και της απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος για ανθρωποκτονία από αμέλεια και εγκατάλειψη θύματος τροχαίου, ενώ ο εισαγγελέας είχε διατάξει τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από την Τροχαία.

Από την έρευνα της Τροχαίας και τα στοιχεία που συγκέντρωσαν όλο αυτό το διάστημα αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης αθλητικής βίας Θεσσαλονίκης φαίνεται να προκύπτουν επιβαρυντικά στοιχεία εις βάρος της 26χρονης, με αποτέλεσμα να απαγγελθεί εναντίον της κατηγορία για ανθρωποκτονία με δόλο (κακούργημα).

Κατηγορούμενος για την ίδια υπόθεση καθίσταται ύστερα από την έρευνα που διεξήγαγε η αστυνομία και ο 48χρονος φίλος της, που όμως -μέχρι στιγμής- δεν έχει συλληφθεί. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 48χρονος, που είχε εκμισθώσει το Ι.Χ. αυτοκίνητο από εταιρεία ενοικιάσεων, κατηγορείται ότι μαζί με την 26χρονη «καθοδήγησαν» και «παρείχαν πληροφορίες» στους φυσικούς δράστες της επίθεσης εναντίον του Βούλγαρου οπαδού.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, ως φυσικοί δράστες του ξυλοδαρμού ταυτοποιήθηκαν ακόμη πέντε άνδρες, ηλικίας 24 έως 48 ετών, και εις βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για διατάραξη κοινής ειρήνης, σωματικές βλάβες κατά συναυτουργία, αδικήματα βίας, με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Για την υπόθεση είχαν συλληφθεί από την πρώτη στιγμή (ως δράστες της επίθεσης) δύο νεαροί, 24 και 26 ετών, που διώκονται, κατά περίπτωση, για θανατηφόρα σκοπούμενη σωματική βλάβη και συνέργεια σε βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Ο ένας από τους δύο είχε προφυλακιστεί μετά την απολογία του στην ανακρίτρια αλλά με διάταξη της ίδιας αποφυλακίστηκε τρεις μήνες αργότερα με περιοριστικούς όρους, ενώ ο άλλος είχε αφεθεί εξαρχής ελεύθερος υπό όρους.

Ο 28χρονος Βούλγαρος είχε βρεθεί μαζί με δύο φίλους του στη Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσουν το ποδοσφαιρικό ματς ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ, που διεξήχθη μία ημέρα πριν από το αιματηρό περιστατικό, καθώς διατηρούσαν φιλικές σχέσεις με οπαδούς των «κιτρίνων».

Από τα ευρήματα της ιατροδικαστής έρευνας προέκυψε ότι ο άτυχος οπαδός υπέστη θανατηφόρες κακώσεις πυελού κοιλίας, οι οποίες προκλήθηκαν από το αυτοκίνητο που πέρασε από πάνω του. Κατά τα ίδια ευρήματα, οι υπόλοιπες κακώσεις που εντοπίστηκαν στη σορό του δεν ήταν θανατηφόρες.