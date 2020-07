Life

Δικαστικά μπλεξίματα για την Κάιλι Τζένερ

Ποια ειναι η εμπλοκή που προέκυψε αναφορικά με τα προϊόντα της εταιρείας της, με τις "τρελές" πωλήσεις.

Στα δικαστήρια οδηγείται η εταιρεία της Κάιλι Τζένερ (Kylie Jenner) για να προστατευτεί η μυστική φόρμουλα των καλλυντικών της.

Η εταιρεία της Κάιλι, «King Kylie», μηνύθηκε από την «Seed Beauty» -την εταιρεία με την οποία συνεργάστηκε από το 2016 για την παραγωγή της αποκλειστικής φόρμουλας των προϊόντων της- η οποία ισχυρίζεται ότι με την συμφωνία συνεργασίας που έχει υπογράψει η Κάιλι με την όμιλο ομορφιάς Coty κινδυνεύουν να διαρρεύσουν τα μυστικά της Seed.

Στα έγγραφα που επικαλείται το TMZ, η Seed λέει ότι παρείχαν την πολύτιμη συνταγή τους για την επιτυχία της σειράς μακιγιάζ στην Κάιλι και τους συνεργάτες της, εδώ και χρόνια – βάσει της οποίας, όπως ισχυρίζεται, εκτοξεύθηκε (έστω και για λίγο) στη λίστα των δισεκατομμυριούχων.

Η έκρηξη της εταιρείας στο χώρο της ομορφιάς, ισχυρίζεται η Seed, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα εμπορικά μυστικά της... αλλά τώρα, υποστηρίζει ότι κινδυνεύουν να διαρρεύσουν στην Coty... που είναι ανταγωνίστρια της.

Όπως είναι ήδη γνωστό η Κάιλι πώλησε πρόσφατα το πλειοψηφικό πακέτο της εταιρείας της στην Coty έναντι 600 εκατ. δολαρίων.

Προχωρώντας σε αυτήν τη συμφωνία, η Seed ισχυρίζεται ότι η εταιρεία της Κάιλι αρνήθηκε να διαβεβαιώσει επαρκώς ότι δεν θα διαρρεύσουν τα μυστικά της καθώς η εταιρεία πιστεύει ότι η Coty θα τα χρησιμοποιήσει για την ενίσχυση του ομίλου. Εξαιτίας αυτού η Seed λέει ότι δεν έχει άλλη επιλογή από το να ζητήσει την δικαστική παρέμβαση για να εμποδίσει την Κάιλι και την Coty να χρησιμοποιήσουν τα εμπορικά της μυστικά.