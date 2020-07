Life

Madonna και Dua Lipa σε συνεργασία - έκπληξη

Τι δήλωσε ο μάνατζερ της Dua Lipa, μιλώντας στο Music Week.

Ο μάνατζερ της Dua Lipa, Μπεν Μόουσον μίλησε για πιθανό ντουέτο σε συνέντευξη στο Music Week.

Ο Μπεν Μόουσον επιβεβαίωσε ότι το πιο πρόσφατο άλμπουμ της Lipa, «Future Nostalgia», που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο έχει επιρροές από το LP του 2005 «Confessions Confessions on a Dancefloor» της Madonna.

Ο μάνατζερ όταν ρωτήθηκε αν η Dua Lipa μπορούσε να συναγωνιστεί τη Madonna είπε: «Λοιπόν, εξαρτάται τι εννοείς. Σίγουρα θα έχει μια μακρά καριέρα».

«Είναι σίγουρα η απόλυτη ποπ σταρ και προφανώς το άλμπουμ είναι επηρεασμένο σε μεγάλο βαθμό από τη Madonna», πρόσθεσε, σύμφωνα με το NME.

«Στην πραγματικότητα θα δοκιμάσουμε και να έχουμε τη Madonna σε μία ηχογράφηση. Θα γράψω ένα email και θα δω αν θέλει να συμμετάσχει σε ένα τραγούδι».

Ο Μόουσον συνέχισε: «Η Dua μου είπε ότι φιλοδοξούσε να γίνει η Madonna όταν τη συνάντησα, όταν ήταν 17 και υπήρχε κάτι στον τρόπο που το είπε που με έκανε να την πιστέψω!».

«Ήταν η προσωπικότητά της, το χάρισμα της, η ανταγωνιστικότητά της και η επιθυμία της και αυτό πέτυχε. Η Dua τα έχει όλα, οπότε έχει απεριόριστες δυνατότητες» τόνισε.