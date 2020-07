Πολιτική

Έκλεισε η επίσκεψη Μπορέλ στην Τουρκία

Την επίσκεψή του στην Τουρκία ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν.

Ο εκπρόσωπος του επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοσέπ Μπορέλ, ο Πέτερ Στάνο επιβεβαίωσε χθες το βράδυ στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι «ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Ζοζέπ Μπορέλ, θα επισκεφθεί την Τουρκία στις 6 και 7 Ιουλίου».

«Λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα του Ύπατου Εκπροσώπου θα ανακοινωθούν αργότερα», επισημαίνει ο Στάνο.

Με tweet του την Τετάρτη ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας γνωστοποίησε πως είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί και πως υπογράμμισε τη σημασία του διαλόγου για την υπέρβαση των διαφορών.

«Η ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για την επίτευξη μιας συνολικής διευθέτησης. Χρειαζόμαστε βιώσιμες λύσεις», δήλωσε ο Μπορέλ στην ανάρτησή του.