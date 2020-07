Αθλητικά

Basketball Champions League: δύο ελληνικές ομάδες σε όμιλο, μία σε προκριματικά

Ποιες ειναι οι 44 ομάδες που θα πάρουν μέρος στην διοργάνωση.

Ανακοινώθηκαν οι 44 ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Basketball Champions League της σεζόν 2020/21. Σε αυτές βρίσκονται και οι ΑΕΚ, Περιστέρι που θα ξεκινήσουν στους ομίλους, όπως και ο Ηρακλής που θα μπει στην διοργάνωση από τα προκριματικά.

Πιο συγκεκριμένα οι 28 ομάδες των ομίλων είναι οι εξής:

ΑΕΚ (Ελλάδα), Περιστέρι (Ελλάδα), Οστάνδη (Βέλγιο), Νίμπουρκ (Τσεχία), Σαραγόσα (Ισπανία), Τενερίφη (Ισπανία), Μπιλμπάο (Ισπανία), Μπούργκος (Ισπανία), Σολέ (Γαλλία), Ντιζόν (Γαλλία), Λιμόζ (Γαλλία), Στρασμπούρ (Γαλλία), Μπάμπεργκ (Γερμανία), Σομπατέλι (Ουγγαρία), Χάποελ Χολόν (Ισραήλ), Χάποελ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ), Σάσαρι (Ιταλία), Φορτιτούντο Μπολόνια (Ιταλία), Μπρίντιζι (Ιταλία), Ρίγα (Λετονία), Ρίτας Βίλνιους (Λιθουανία), Σταρτ Λούμπλιν (Πολωνία), Νίζνι (Ρωσία), Νταρουσάφακα (Τουρκία), Γαλατάσαραϊ (Τουρκία), Καρσίγιακα (Τουρκία), Τόφας Προύσας (Τουρκία), Τουρκ Τέλεκομ (Τουρκία).

Από εκεί και πέρα οι ομάδες των προκριματικών είναι 16:

Ηρακλής (Ελλάδα), Μονς (Βέλγιο), Ιγκοκέα (Βοσνία), Τσμόκι Μινσκ (Λευκορωσία), Βάλκαν (Βουλγαρία), Κεραυνός (Κύπρος), Μπάκεν (Δανία), Λόντον Λάιονς (Μεγάλη Βρετανία), Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ), Νέπτουνας (Λιθουανία), Γκρόνιγκεν (Ολλανδία), Ανβίλ (Πολωνία), Σπόρτινγκ (Πορτογαλία), Κλουζ (Ρουμανία), Φρίμπουργκ (Ελβετία), Ντνίπρο (Ουκρανία).

Τέσσερις ομάδες των προκριματικών θα συμπληρώσουν τους 4 ομίλους των 8 ομάδων.

Η σεζόν 2020/21 θα αρχίσει στις 15 Σεπτεμβρίου με τους δύο προκριματικούς γύρους, ενώ η πρεμιέρα της κανονικής περιόδου, είναι προγραμματισμένη για τις 13 Οκτωβρίου.