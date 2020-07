Life

Evanescence: το νέο τους τραγούδι (βίντεο)

Πρόγευση του επερχόμενου άλμπουμ με τίτλο «The Bitter Truth», που θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο.

Το νέο τους τραγούδι παρουσιάζουν οι Evanescence με τίτλο «The Game is Over» από το επερχόμενο άλμπουμ τους «The Bitter Truth», που θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο.

«Αυτό το τραγούδι μιλάει για αυτούς που αρρωσταίνουν από την υποκρισία. Τα προσωπεία που φοράμε για τους άλλους, για να τους κάνουμε να νιώσουν άνετα, τα εσωτερικά μας συναισθήματα είναι τόσο διαφορετικά από αυτά που δείχνουμε, μόνο και μόνο για να ταιριάζουμε με ό,τι θεωρείται κοινωνικά αποδεκτό ή με ό,τι δεν μας κάνει να φαινόμαστε "περίεργοι" σε σχέση με το περιβάλλον μας» δήλωσε η Έιμι Λι για το νέο τραγούδι του συγκροτήματος.

«Το νέο μας τραγούδι είναι μία υπόσχεση στον εαυτό μου ότι θα είμαι περισσότερο αληθινή, θα συμβαδίσει το μέσα μου με το έξω μου», πρόσθεσε η τραγουδίστρια και τόνισε ότι «είναι μία προσευχή για να γίνω καλύτερη, να μη νιώθω τόσο βρώμικη, με εγκλωβισμένο και τραυματισμένο το μέσα μου».

Το «Bitter Truth» έρχεται μετά από εννέα χρόνια, ενώ ήδη έχει κυκλοφορήσει το βασικό του τραγούδι με τίτλο «Wasted on You».

Η παραγωγή για το νέο κομμάτι ολοκληρώθηκε από απόσταση καθώς συνέπεσε με την καραντίνα της Covid-19, ενώ και το βίντεο κλιπ γυρίστηκε από το κάθε μέλος του συγκροτήματος ξεχωριστά.