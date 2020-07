Life

Ο Πιρς Μπρόσναν για τον Τζέιμς Μποντ και τον... Ντάνιελ Κρεγκ

Τι λέει ο δημοφιλής ηθοποιός για την ξαφνική αντικατάσταση του στην σειρά ταινιών, με πρωταγωνιστή τον θρυλικό πράκτορα.

Καμία πικρία δεν νιώθει ο Πιρς Μπρόσναν (Pierce Brosnan) που έφυγε από την κινηματογραφική σειρά του Τζέιμς Μποντ. Ο Ιρλανδός ηθοποιός ανέλαβε τον εμβληματικό ρόλο το 1995 με την ταινία «Επιχείρηση χρυσά μάτια», συνεχίζοντας να πρωταγωνιστεί σε τρεις ακόμη ταινίες πριν «τον βγάλουν στο περιθώριο» μετά την ταινία «Πέθανε μία άλλη μέρα» του 2002.

Σύμφωνα με τον Μπρόσναν, οι παραγωγοί θεώρησαν ότι το franchise χρειάζονταν ανανέωση και επέλεξαν τον Ντάνιελ Κρεγκ (Daniel Craig) να αναλάβει τον ρόλο, παρόλο που o Πιρς Μπρόσναν επιθυμούσε να κάνει και την πέμπτη του ταινία 007.

Τώρα, σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, ο 67χρονος ηθοποιός λέει ότι δεν νιώθει τίποτα αρνητικό για το franchise.

«Δεν αισθάνομαι καμία λύπη. Δεν αφήνω τη λύπη να έρθει στον κόσμο μου... Απλώς οδηγεί σε περισσότερη δυστυχία και περισσότερη λύπη», είπε στην εφημερίδα «The Guardian» σε μια νέα συνέντευξη που έδωσε για να προωθήσει την ταινία «Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga» στην οποία έχει έναν μικρό ρόλο.

«Ο ρόλος του Μποντ ήταν ένα δώρο που συνεχίζει να μου δίνει και μου επέτρεψε να κάνω μία υπέροχη καριέρα. Ο Μποντ σε ακολουθεί για πάντα» είπε ο ηθοποιός.

Τον ρόλο του Μποντ ακολούθησαν μεταξύ άλλων, η συμμετοχή του στο «Mamma Mia» καθώς και ο πρωταγωνιστικός ρόλος στην τηλεοπτική σειρά «The Son».

«Δεν έχω καμία διάθεση να συνταξιοδοτηθώ», είπε και πρόσθεσε: «Είμαι 67 χρόνων, τώρα και οι ρόλοι που θα έρθουν σε μένα θα είναι αυτοί του γέροντα, και μία στροφή στην κωμωδία. Σε αυτό το σημείο της ζωής, δεν ξέρω τι άλλο να κάνω, από το να παίζω και να ζωγραφίζω».