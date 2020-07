Κόσμος

Κορονοϊός: ανοίγουν ξανά παμπ, εστιατόρια και κομμωτήρια στη Βρετανία

Ψαλίδια κομμωτηρίων, πρωινό σε εστιατόριο και κυρίως μπύρα στην παμπ. Η Βρετανία κάνει σήμερα το μεγαλύτερο της βήμα προς την επαναφορά στην κανονική ζωή. Οι άνθρωποι θα επιτρέπεται επιτέλους να βγουν έξω για ένα ποτό σε παμπ, να κουρευτούν και να γευματίσουν σε εστιατόρια, για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερο από τρεις μήνες, σε μια χαλάρωση των μέτρων απαγόρευσης που προκαλεί φόβους για αναζωπύρωση κρουσμάτων.

Με την επαναλειτουργία παμπ, ξενοδοχείων, κομμωτηρίων, κινηματογράφων και μουσείων, οι Βρετανοί θα μπορούν να απολαύσουν ξανά ελευθερίες που στερήθηκαν για πάνω από τρεις μήνες. Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε χθες ότι όλοι πρέπει να συμπεριφερθούν υπεύθυνα και να διατηρούν κοινωνικές αποστάσεις για να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις και να μην ριψοκινδέψουν ένα δεύτερο κύμα κορονοϊού. Το μήνυμά του στον λαό; «Μην τα τινάξουμε τώρα στον αέρα, παιδιά». Ορισμένοι κομμωτές αναφέρθηκε ότι άνοιξαν τα κομμωτήριά τους με το που το ρολόι σήμανε μεσάνυχτα, ενώ οι παμπ μπορούν να ξεκινήσουν να σερβίρουν από τις 08:00 (ώρα Ελλάδας) στο αποκαλούμενο «Σούπερ Σάββατο», προκαλώντας ανησυχίες σχετικά με την υπερβολική επιείκεια.

Καθυστερώντας να πάρει μέτρα για τη συγκράτηση της πανδημίας, το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σήμερα πιο πίσω σε σχέση με τους ευρωπαίους γείτονές του για να βγει από τους περιορισμούς. Ο ιός που έχει σκοτώσει 44.000 ανθρώπους στη χώρα - τον βαρύτερο απολογισμό θανάτων στην Ευρώπη - έχει ενταθεί στο Λέστερ, οδηγώντας τις αρχές να εισάγουν νομικές αλλαγές για την ισχύ της καραντίνας σε μια περιοχή 600.000 κατοίκων. Αρκετοί είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι η χαλάρωση των μέτρων στο Λονδίνο γίνεται πολύ γρήγορα. Η Σκωτία, η Ουαλία και η Βόρεια Ιρλανδία έχουν υιοθετήσει τα δικά τους ξεχωριστά χρονοδιαγράμματα αποκλιμάκωσης των μέτρων.

Ο πρωθυπουργός κάλεσε τους πολίτες «να απολαύσουν το καλοκαίρι με σύνεση» και να μην αναιρεθεί η πρόοδος που σημειώθηκε για την εξουδετέρωση της πανδημίας. Είπε ότι οι εργαζόμενοι σε παμπ, εστιατόρια, κομμωτήρια και άλλες επιχειρήσεις κατέβαλαν μια ηρωική προσπάθεια να προετοιμαστούν για να ανοίξουν ξανά. «Η επιτυχία αυτών των επιχειρήσεων, τα προς το ζην εκείνων που βασίζονται σε αυτές και τελικά η οικονομική υγεία ολόκληρης της χώρας εξαρτάται από τον καθένα από εμάς να ενεργούμε υπεύθυνα», είπε ο Τζόνσον. «Δεν πρέπει να τους απογοητεύσουμε».

Η αστυνομία τόνισε ότι «είναι απολύτως προετοιμασμένη» για το άνοιγμα των παμπ. Η JD Wetherspoon, μια από τις μεγαλύτερες αλυσίδες, δήλωσε ότι επένδυσε 11 εκατομμύρια λίρες σε μέτρα ασφαλείας. Ωστόσο, οι πελάτες μπορεί να βρουν την ατμόσφαιρα εντός των παμπ διαφορετική από τη συνήθη κοσμοσυρροή του Σαββατόβραδου. Ο αριθμός των πελατών θα είναι περιορισμένος, το σερβίρισμα θα γίνεται στο τραπέζι και δεν θα επιτρέπεται σε κανέναν να στέκεται στο μπαρ, και δεν θα υπάρχει ζωντανή μουσική. Οι θαμώνες θα πρέπει επίσης να δίνουν τα στοιχεία τους για να επιτρέψουν σε ανιχνευτές να τους αναγνωρίσουν αν κάποιος αργότερα διαγνωσθεί θετικός σε κορονοϊό. Οι περισσότερες παμπ στην Αγγλία θα ανοίξουν τη συνήθη ώρα, 8 το πρωί τοπική ώρα Σαββάτου. Δεν θα παίρνουν κρατήσεις, αλλά σε ώρες αιχμής οι αριθμοί θα ελέγχονταν από το προσωπικό.

Ο Κλάιβε Γουάτσον, ιδρυτής του City Pub Group, που ενώνει 47 παμπ στη Νότια Αγγλία και την Ουαλία, αναμένει ωστόσο μια «ιστορική» ημέρα για τον κλάδο: «Ήταν εξαιρετικά δύσκολο για εμάς και για τους πελάτες μας». Το κλείσιμο των παμπ, που δεν έχει ξαναγίνει από την πανούκλα του 1665, οδήγησε σε μια άνευ προηγουμένου πτώση στην κατανάλωση μπύρας. Το άνοιγμα τους θα μπορούσε να προσελκύσει 6,5 εκατομμύρια επισκέπτες αυτό το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με το think tank CEBR. Αλλά μέχρι το τέλος του έτους, οι ενώσεις British Beer και Pub Association φοβούνται το κλείσιμο του 40% των παμπ ή 18.000 καταστημάτων που δεν μπορούν να ανακάμψουν.

«Μεθυσμένοι κλόουν»

Σε κοινή τους ανακοίνωση, εκπρόσωποι παμπ, ξενοδοχείων και αστυνομίας κάλεσαν τους πελάτες να συμπεριφέρονται «υπεύθυνα» και να βοηθήσουν τους επαγγελματίες να «ανοίξουν ξανά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο». Ο επικεφαλής των αγγλικών ιατρικών υπηρεσιών, Κρις Γουίτι υποστήριξε ότι η χαλάρωση των μέτρων είναι ένα «στενό μονοπάτι». «Δεν υπάρχει τέλεια χρονική στιγμή ή τέλειος τρόπος να το κάνουμε», παραδέχτηκε, προειδοποιώντας ότι ο ιός θα εξακολουθεί να βρίσκεται στη χώρα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η αστυνομία αναμένει κίνηση ανάλογη με εκείνη που παρατηρείται την Πρωτοχρονιά δήλωσε ο Τιμ Κλαρκ της Μητροπολιτικής Ομοσπονδίας Αστυνομικώ. Σύμφωνα με τον ίδιο, για την αστυνομία αυτό μπορεί να είναι «τα πάντα εκτός από ένα "Σούπερ Σάββατο"». Νοσοκομεία, που βγαίνουν από την κορύφωση της πανδημίας, φοβούνται αυξημένη πίεση. «Πριν από την Covid-19, τις Παρασκευές και τα Σάββατα, τα επείγοντα περιστατικά μερικές φορές έμοιαζαν με τσίρκο γεμάτο με μεθυσμένους κλόουν», δήλωσε ο Μπράιαν Μπουθ, επικεφαλής της Αστυνομικής Ένωσης του Γιορκσάιρ. «Δεν χρειάζεται να το ξαναβιώσουμε».

Θα περάσουν τόσοι πολλοί Άγγλοι το κατώφλι της αγαπημένης τους παμπ; Σύμφωνα με δημοσκόπηση του YouGov για το Sky News, το 70% των ερωτηθέντων δεν αισθάνεται άνετα να πάει στην παμπ ή στον κινηματογράφο, και το 60% στην ιδέα να επισκεφτεί ένα εστιατόριο. Ως ένδειξη της ευαίσθητης φύσης αυτής της νέας πραγματικότητας, το βρετανικό υπουργείο Οικονομικών αναγκάστηκε να διαγράψει ένα tweet στο οποίο καλούσε τους Άγγλους να «πιουν ένα ποτό και να σηκώσουν το ποτήρι τους». Η ανάρτηση συγκέντρωση πυρά, κρίνοντας ανάρμοστο αυτό τον ενθουσιασμό από μια κυβέρνηση που επικρίνεται για τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης που άφησε δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και άνεργους. Στους δρόμους, η Royal Automobile Club αναμένει 10 εκατομμύρια Βρετανούς να επωφεληθούν από αυτές τις χαλαρώσεις, σηματοδοτώντας την επανέναρξη του εγχώριου τουρισμού.