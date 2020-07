Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας: έκκληση στους τουρίστες για τον κορονοϊό

Τόνισε πως μέχρι το τέλος της χρονιάς θα έχουμε 1.200 μόνιμα κρεβάτια ΜΕΘ, προίκα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ασφάλεια για τους πολίτες μας...

«Είμαστε εδώ για να ελέγξουμε ένα-ένα τα νοσοκομεία μας και τις δομές υγείας» είπε μετά την επίσκεψη του στην Κρήτη, έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, ο υπουργός υγείας Β. Κικίλιας μιλώντας σήμερα από την Κρήτη, όπου πραγματοποιεί διήμερη περιοδεία.

«Θέλω να πω ότι προσλάβαμε στο νησί 500 υγειονομικούς για να ενισχύσουν την Κρήτη, γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό και υπάρχουν πιστώσεις και εγκρίσεις για άλλους 150. Ελέγχουμε τα αεροδρόμιά μας, ελέγχουμε τα ξενοδοχεία μας και τους χώρους φιλοξενίας. Η Κρήτη είναι ένα φιλόξενο νησί. Είναι έτοιμη να δεχθεί τουρίστες, Έλληνες και ξένους», ανέφερε μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας στον Σκάι.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση στους τουρίστες να τηρούν τα μέτρα ασφαλείας κατά του κορονοϊού. «Ήθελα όμως να παρακαλέσω, να παροτρύνω και να ζητήσω, όπως εμείς οι Έλληνες αυτούς τους μήνες τηρήσαμε τα ιατρικά πρωτόκολλα, ακούσαμε τους ειδικούς και πετύχαμε αδιαμφισβήτητα μια πολύ μεγάλη επιτυχία, να έχουμε μία ασφαλή χώρα, το ίδιο πρέπει να κάνουν και οι τουρίστες μας. Άλλωστε, για αυτό ήρθαν εδώ, γιατί είμαστε μία πανέμορφη χώρα και η Κρήτη ένα πανέμορφο νησί, αλλά γιατί είμαστε και μια ασφαλής χώρα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας.

Επίσης προσέθεσε πως μέχρι το τέλος της χρονιάς «θα έχουμε 1.200 μόνιμα κρεβάτια ΜΕΘ, προίκα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ασφάλεια για τους πολίτες μας», σημειώνοντας ότι αυτός είναι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και «θα το επιτύχουμε» γιατί «το αξίζουν οι Έλληνες». «Είναι προφανές ότι χρειαζόμαστε ΜΕΘ σε όλα τα Νοσοκομεία μας. Και αυτό δήλωσα εχθές, ξεκινώντας την περιοδεία μου από το ΠΑΓΝΗ και από το Βενιζέλειο στο Ηράκλειο, μετά στο Λασίθι και σήμερα θα πάω στο Ρέθυμνο και στα Χανιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την ευγενή δωρεά και τη στήριξη των 174 ΜΕΘ και ΜΑΦ στη χώρα, προσέθεσε ο υπουργός Υγείας και αναφερόμενος ειδικότερα στα νοσοκομεία του νησιού διαβεβαίωσε: «Θα αυξήσουμε τις ΜΕΘ, όπως έχουμε εξαγγείλει. Στο τέλος του χρόνου θα έχουμε στην Κρήτη 25 παραπάνω κρεβάτια ΜΕΘ».