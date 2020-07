Κοινωνία

Απάτη: έδιναν εξετάσεις στη θέση άλλων υποψήφιων οδηγών

Πώς δρούσε το κύκλωμα παραποίησης στοιχείων. Πώς θα θωρακίσει η Περιφέρεια Αττικής τη διαδικασία. Οι καινοτόμες παρεμβάσεις που μελετά.

Την εντατικοποίηση των ελέγχων κατά τη διαδικασία των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών ζητά ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης από το σύνολο των αρμοδίων υπηρεσιών μετά από την πρόσφατη διαπίστωση παραποίησης στοιχείων ταυτοπροσωπίας στα ατομικά δελτία υποψηφίων οδηγών κατά τη διαδικασία θεωρητικών εξετάσεων στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικής Αττικής. Όπως διαπιστώθηκε 4 άτομα με πλαστές ταυτότητες και αλλαγμένες φωτογραφίες στα δελτία εξέτασης, επιχείρησαν να δώσουν εξετάσεις αντί άλλων υποψηφίων.

Ο Περιφερειάρχης αφού ενημερώθηκε από τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών Β. Γιαννακόπουλο και το Γενικό Διευθυντή Μεταφορών και Επικοινωνιών Η. Δόλγυρα για τα σχετικά κρούσματα, ζήτησε να δοθούν εντολές για ακόμα αυστηρότερους ελέγχους. Παράλληλα μελετάται η εφαρμογή ειδικού συστήματος ελέγχου το οποίο θα αποκλείει τέτοιου είδους φαινόμενα παραποίησης στοιχείων.

Όπως υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης «η Περιφέρεια Αττικής είναι αποφασισμένη, με γνώμονα πάντα την έγκαιρη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών και με τη συνεργασία συναρμοδίων Υπουργείων και δημόσιων αρχών, να καταργήσει τα γραφειοκρατικά εμπόδια και τις διαδικασίες που ευνοούν φαινόμενα συναλλαγής και διαφθοράς. Η ανοχή σε τέτοιου είδους φαινόμενα είναι μηδενική. Για το λόγο αυτό θα υιοθετηθούν νέα συστήματα ελέγχου που θα περιορίζουν κάθε προσπάθεια παραποίησης και πλαστογραφίας».

Πώς δρούσε το κύκλωμα παραποίησης στοιχείων

Στις 02-07-2020 και ενώ ήταν σε εξέλιξη οι θεωρητικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε Δυτικής Αττικής, παρατηρήθηκε περιστατικό με παραποίηση των στοιχείων ταυτοπροσωπίας στα ατομικά δελτία υποψηφίων οδηγών.

Συγκεκριμένα, 4 άτομα, με πλαστές ταυτότητες και αλλαγμένες φωτογραφίες στα δελτία εξέτασης, επιχείρησαν να δώσουν εξετάσεις αντί άλλων υποψηφίων. Ειδικότερα, οι επιτηρητές διέκριναν ότι δύο από τους «υποψηφίους» μετείχαν ξανά, κατά τις προηγούμενες ημέρες, στις θεωρητικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών.

Από τη διασταύρωση των φακέλων που τηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε Δυτικής Αττικής διαπιστώθηκε ότι οι φωτογραφίες των υποψηφίων που υπήρχαν στα Δελτία εξέτασής τους και στις ταυτότητές τους ήταν διαφορετικές από αυτές που υπήρχαν στους φακέλους που τηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας. Οι φάκελοι των τεσσάρων υποψηφίων και οι αστυνομικές τους ταυτότητες, παραδόθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Ελευσίνας, ενώ τα στελέχη της υπηρεσίας που συμμετείχαν στη διαδικασία εξέτασης έδωσαν ένορκες καταθέσεις για το συμβάν.

Πώς θα θωρακίσει η Περιφέρεια Αττικής τη διαδικασία - Οι καινοτόμες παρεμβάσεις που μελετά

Η Περιφέρεια Αττικής, έχει επεξεργαστεί ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό σχέδιο με ασφαλιστικές δικλείδες για το αδιάβλητο των εξετάσεων με βασικό πυλώνα την ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών: από την κατάθεση των δικαιολογητικών έως την χορήγηση αδειών οδήγησης κάθε κατηγορίας οχήματος ή μοτοσικλέτας.

Το επόμενο στάδιο του σχεδιασμού προβλέπει μεταξύ άλλων τρείς καινοτόμες παρεμβάσεις:

ψηφιοποίηση του Δελτίου Εξεταζόμενου Υποψηφίου Οδηγού που θα φέρει μοναδικό αριθμό “barcode” και θα αποτρέπει παραποιήσεις,

ψηφιακό προγραμματισμό της εξέτασης υποψηφίου δίχως να απαιτείται προσέλευση στις αρμόδιες υπηρεσίες ή διαμεσολάβηση τρίτων,

τοποθέτηση στις αίθουσες εξέτασης κλωβού διακοπής ασύρματης επικοινωνίας, απενεργοποίησης κινητών τηλεφώνων και κάθε ηλεκτρονικού ή άλλου μέσου.

Να επισημανθεί ότι ήδη καθιερώθηκε, με πρόταση της Περιφέρειας Αττικής, το προσωρινό δίπλωμα οδήγησης που ενίσχυσε τη διαφάνεια και απάλλαξε από το βραχνά της πολύμηνης αναμονής χιλιάδες συμπολίτες μας.