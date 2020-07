Αθλητικά

Νεκρή σε τροχαίο η Ρομπέρτα Αγκόστι

Στο πένθος ξανά το άθλημα της ποδηλασίας...

Ακόμη ένα πένθος για το άθλημα της ποδηλασίας... Η Ρομπέρτα Αγκόστι πέθανε σε τροχαίο ατύχημα στο Καστέλ Βεντζάγκο, κοντά στο Λονάτο.

Η αθλήτρια, που ήταν γεννημένη το 1969 και μετείχε στην ομάδα Millennium of Brescia, ήταν η σύντροφος του Μάρκο Βέλο, πρώην επαγγελματία και νυν βοηθού του ομοσπονδιακού τεχνικού της Εθνικής Ιταλίας, Ντάβιντε Κασάνι.

Οι δυο τους προπονούνταν παρέα με μερικούς φίλους. Από τη Μαντόνα ντελα Σκοπέρτα κατευθύνθηκαν προς το Λονάτο, κατά μήκος ενός στενού επαρχιακού δρόμου, όταν η γυναίκα συγκρούστηκε με ένα φορτηγό γάλακτος, που κινούνταν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Τα αίτια του δυστυχήματος ακόμη δεν έχουν αποσαφηνιστεί.