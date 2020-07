Κόσμος

Κορονοϊός: μείωση των ημερήσιων αριθμών κρουσμάτων και θανάτων στις ΗΠΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν μια επιβράδυνση της πανδημίας, συγκριτικά με τις προηγούμενες τρεις ημέρες, στις οποίες καταγράφονταν αριθμοί ρεκόρ...

Τουλάχιστον 43.000 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 καταγράφηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες τις προηγούμενες 24 ώρες, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα στις 20:30 χθες τοπική ώρα (03:30 σήμερα ώρα Ελλάδας), το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς. Με 43.742 επιπλέον μολύνσεις το σύνολο ανέρχεται σε 2.836.764 ασθενείς από την έναρξη της πανδημίας.

Η χώρα κατέγραψε 252 νέους θανάτους εξαιτίας της Covid-19, σύμφωνα με τα στοιχεία της ιατρικής σχολής της Βαλτιμόρης. Το σύνολο των θυμάτων του κορονοϊού στις ΗΠΑ ανέρχεται πλέον σε 129.657.

Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν μια επιβράδυνση της πανδημίας, συγκριτικά με τις προηγούμενες τρεις ημέρες, στις οποίες καταγράφονταν αριθμοί ρεκόρ, με πάνω από 57.000 νέες λοιμώξεις εντός 24 ωρών να εντοπίζονται την Παρασκευή. Ωστόσο, αυτή η πτώση ενδέχεται να οφείλεται στην εθνική αργία της 4ης Ιουλίου για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε και πάλι χθες την Κίνα για τον κορονοϊό, λέγοντας πως πρέπει «να λογοδοτήσει», ενώ επαίνεσε την αμερικανική απάντηση στην πανδημία. «Έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο. Η στρατηγική μας λειτουργεί καλά», είπε, επιμένοντας στην πεποίθησή του ότι μια θεραπεία ή/και ένα εμβόλιο πιθανότατα θα είναι διαθέσιμο «πολύ πριν από το τέλος του έτους».