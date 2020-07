Πολιτική

EΕ: διπλωματική κινητικότητα σε ευρωτουρκικά και προσφυγικό

Επίσκεψη Ζοζέπ Μπορέλ στην Άγκυρα και συνεδρίαση της Επιτροπής Ελευθεριών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες για τα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Σημαντικές διπλωματικές πρωτοβουλίες και ανάδειξη συγκεκριμένων ενεργειών από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Τουρκία αναμένονται σήμερα με δύο ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Η πρώτη αφορά στην επίσκεψη του ύπατου εκπροσώπου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ στην Άγκυρα όπου θα έχει διμερείς συνομιλίες με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν αλλά και με τον Τούρκο υπουργό Άμυνας Χουλούσι Ακάρ. Η δεύτερη παρέμβαση αφορά συνεδρίαση της Επιτροπής Ελευθεριών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σήμερα στις Βρυξέλλες με βασικό θέμα της κατάσταση στα ελληνοτουρκικά σύνορα και το σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπου θα παρουσιασθεί η κατάσταση από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Νότη Μηταράκη παρουσία της αρμόδιας Επιτρόπου Ίλβα Γιόχανσον και του επικεφαλής της FRONTEX Φαμπρίς Λεζερί.

Σύμφωνα με πηγές των Βρυξελλών, στην ατζέντα των επαφών κορυφής που θα έχει ο Ζοζέπ Μπορέλ στην τουρκική πρωτεύουσα, θα κυριαρχήσουν οι σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, οι εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο, τη Λιβύη και τη Συρία. Οι συναντήσεις αυτές γίνονται πάντως σε μια ατμόσφαιρα τεταμένη στις σχέσεις της Άγκυρας με κράτη μέλη της ΕΕ, κυρίως στη σχέση μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας, η οποία οδηγήθηκε σε ρήξη την περασμένη εβδομάδα μετά τις δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στην κοινή συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντησή του με την Άγγελα Μέρκελ στο Μέζεμπεργκ της Γερμανίας όπου μίλησε για «ιστορικές και εγκληματικές ευθύνες» της Τουρκίας για τη λιβυκή κρίση.

Σχοινάς: μεγάλο πλεονέκτημα της Ελλάδας να είναι μέλος της ΕΕ και της Ευρωζώνης

Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι και ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς ερωτηθείς σχετικά στο Συνέδριο Περιφερειακής ανάπτυξης στην Πάτρα την περασμένη Πέμπτη στο πλαίσιο παρέμβασης με συντονίστρια τη δημοσιογράφο Αλεξία Τασούλη, σημείωσε ότι «για την ευρύτερη αντιμετώπιση της Τουρκίας δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πλησιάζουμε σε ένα σημείο όπου προστίθενται πολλά που επιβαρύνουν το συνολικό οικοσύστημα των ευρωτουρκικών σχέσεων που θα συζητηθούν στο υψηλότερο επίπεδο καθώς πέρα από το Ταμείο Ανάκαμψης θα συζητηθούν οι ευρωτουρκικές σχέσεις στο σύνολό τους».

Μάλιστα, στις 13 Ιουλίου πρόκειται να συνεδριάσουν και οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ με αποκλειστικό θέμα την Τουρκία. «Υπάρχει λοιπόν μια νέα δυναμική, υπογράμμισε ο κ. Σχοινάς η οποία για εμάς -και μιλάω ως Έλληνας πολιτικός και όχι ως αντιπρόεδρος της Κομισιόν- για εμάς εδώ δίνει και το εξής μήνυμα: ότι έχουμε πετύχει και λέω "έχουμε", χρησιμοποιώ το πρώτο πληθυντικό, γιατί αυτό είναι μια συνολική κατάκτηση του ελληνικού πολιτικού συστήματος, αφορά όλες τις πρόσφατες κυβερνήσεις, έχουμε πετύχει με δουλειά να εντάξουμε τις διμερείς ελληνοτουρκικές και τουρκοκυπριακές σε ένα βαθμό σχέσεις, σε ένα ευρωτουρκικό πλαίσιο. Αυτό πρέπει να δίνει μια εξασφάλιση και ηρεμία στους Έλληνες». Ο κ. Σχοινάς υπογράμμισε ότι κάθε φορά που έγινε αυτό «βγήκαμε νικητές ενώ εκεί που την πάθαμε ήταν όταν πήγαμε μόνοι μας και να κάνουμε του κεφαλιού μας».

Τέλος ο κ. Σχοινάς ερωτηθείς σχετικά με την κριτική που ασκήθηκε σχετικά με το αν πρέπει να υπάρχει διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας σήμερα, χαρακτήρισε «εξαιρετική την κίνηση συνομιλίας του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο. Όχι μόνο σε αυτή την περιοχή της Ευρώπης, αλλά παντού είμαστε καταδικασμένοι από την ιστορία και τη γεωγραφία να μιλάμε με τους γείτονές μας. Πολύ περισσότερο με ένα γείτονα μεγάλο και δύσκολο όπως είναι η Τουρκία. Αυτή είναι μια ανάγκη ακόμη πιο ισχυρή». Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν υπογράμμισε σε αυτό το σημείο το μεγάλο πλεονέκτημα της Ελλάδας να είναι μέλος της ΕΕ και της Ευρωζώνης κάτι που δεν έχουν και το διεκδικούν άλλες χώρες.