Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βροχές, μπόρες και πτώση της θερμοκρασίας, δοκιμάζουν τις αντοχές και την υπομονή ανθρώπων και φυτών. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες περιμένουμε και πάλι την Τρίτη στα ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρότερα το μεσημέρι και το απόγευμα στην Πελοπόννησο, και το πρωί σε Θεσσαλία και κεντρική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις, πυκνότερες στο βόρειο Αιγαίο, τις Κυκλάδες και το Ιόνιο, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 13 έως 35 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από 13 έως 35 και νοτιότερα από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές-βορειοδυτικές, εντάσεως 3 με 5 μποφόρ.

Ο καιρός την Κυριακή σε 20 αγροτικές περιοχές:

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, ενημερώνει ότι διαπιστώθηκαν βοτρυοσφαίρια στη φυστικιά.

Συμπτώματα, όπως ξηράνσεις φύλλων και κηλιδώσεις καρπών, έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους

Οι επαναλαμβανόμενες βροχοπτώσεις, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες της εποχής, ευνοούν την ταχύτατη εξάπλωση της ασθένειας.

Συνιστάται άμεσα επαναληπτικός ψεκασμός με ένα εγκεκριμένο μυκητοκτόνο, ενώ οι επεμβάσεις θα πρέπει να συνεχιστούν μέχρι και τον Ιούλιο.

Υπενθυμίζεται στους παραγωγούς ότι για τον περιορισμό του μολύσματος και την προστασία της καλλιέργειας, είναι απαραίτητος ο τακτικός έλεγχος του δενδροκομείου, η απομάκρυνση και το κάψιμο κάθε προσβεβλημένου οργάνου.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών Γεωπόνων.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από τον Τάσο Αρνιακό: