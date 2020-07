Κόσμος

Πακιστάν: θετικός στον κορονοϊό ο υπουργός Υγείας

Είναι ο τρίτος υπουργός που προσβλήθηκε από τον ιό. Τις τελευταίες μέρες επιβεβαιώνονται περισσότερα από 4.000 κρούσματα σε ημερήσια βάση.

Ο υπουργός Υγείας του Πακιστάν γνωστοποίησε σήμερα ότι διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό, ο τελευταίος υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης που προσβλήθηκε από τον ιό, σε μια χώρα όπου τα αυξανόμενα κρούσματα ασκούν πίεση στο σύστημα υγείας.

«Βρέθηκα θετικός στην Covid-19. Κατόπιν (ιατρικών) συμβουλών, τέθηκα σε απομόνωση στο σπίτι και λαμβάνω όλες τις προφυλάξεις. Έχω ήπια συμπτώματα», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Ζαφάρ Μάζαρ με tweet του.

Το Πακιστάν έχει αναφέρει μέχρι στιγμής 229.831 κρούσματα του νέου κορονοϊού και 4.762 θανάτους. Η χώρα εξακολούθησε να επιβεβαιώνει περίπου 4.000 νέα περιστατικά την ημέρα, παρά την πτώση των καθημερινών αριθμών δοκιμών.

Ορισμένοι υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν διαγνωστεί με τον ιό, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών Σαχ Μεχμούντ Κουρέσι, του υπουργού Σιδηροδρόμων Σεΐχ Ρασίντ και του προέδρου της Κάτω Βουλής Ασάντ Καΐσέρ.

Τη Δευτέρα, 48 γιατροί παραιτήθηκαν στην ανατολική πόλη Λαχόρη, μια από τις περιοχές της χώρας που έχουν πληγεί σφοδρότερα από τον ιό. Ο Σαλμάν Χασίμπ, πρόεδρος της Ένωσης Νέων Ιατρών της Πουντζάμπ, δήλωσε ότι οι παραιτήσεις οφείλονται στο χαμηλό ηθικό, στο επιβαρυμένο σύστημα υγείας λόγω κακών συνθηκών εργασίας.

«Διαπιστώνουμε την έλλειψη σοβαρότητας της κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της θανατηφόρας πανδημίας όταν αποδέχεται τις παραιτήσεις αντί να αντιμετωπίζει τα προβλήματα των γιατρών σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή όταν περισσότεροι γιατροί χρειάζονται στο Πακιστάν», είπε.

Ο εκπρόσωπος του τμήματος Υγείας της Πουντζάμπ, ο Σιντ Χαμάντ Ράζα, δήλωσε στο Reuters ότι οι παραιτήσεις δεν σχετίζονται με την Covid-19 και οφείλονται σε προσωπικούς λόγους και ότι οι γιατροί διαθέτουν επαρκή προστατευτικό εξοπλισμό και έλαβαν επιπλέον μπόνους για εργασία κατά τη διάρκεια της πανδημίας.