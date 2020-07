Οικονομία

Επιστρεπτέα προκαταβολή 2: άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέχρι πότε μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι και πόσα χρήματα μπορούν να λάβουν ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν.

Άνοιξε στο ΜyBusinessSupport η πλατφόρμα, στην οποία πάνω από 100.000 δικαιούχοι του δεύτερου γύρου της επιστρεπτέας προκαταβολής μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν τα χρήματα. Έχουν περιθώριο να το πράξουν έως τις 15 Ιουλίου.

Το ελάχιστο ποσό που μπορούν να εισπράξουν είναι:

2.000 ευρώ για επιχειρήσεις οι οποίες δεν απασχολούν προσωπικό

έως 4.000 ευρώ όσοι απασχολούν από 1 έως 5 εργαζόμενους

έως 8.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 6-20 εργαζόμενους

έως 15.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 21-50 εργαζόμενους

έως 30.000 ευρώ για επιχειρήσεις με περισσότερους από 50 εργαζόμενους.

Σημειώνεται ότι όσοι δικαιούχοι είχαν λάβει χρήματα από τον πρώτο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής και περιλαμβάνονται στους δικαιούχους της επιστρεπτέας προκαταβολής 2 τότε θα αφαιρεθεί το ποσό που ήδη έλαβαν από τον πρώτο κύκλο. Όπως σημειώνεται η ελάχιστη ενίσχυση δεν μπορεί να είναι κάτω από 2.000 ευρώ.

Βασικός στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι οι εκταμιεύσεις να ξεκινήσουν αυτή την εβδομάδα και να έχουν ολοκληρωθεί το πρώτο 10ημερο του Ιουλίου. Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε και ο πρωθυπουργός, τον Αύγουστο θα υπάρξει και νέος τρίτος κύκλος επιστρεπτέας προκαταβολής ύψους ακόμα 1 δισ. ευρώ με βάση τον τζίρο για τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο.