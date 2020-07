Αθλητικά

Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός: Νέος πρόεδρος ο Παναγιώτης Μαλακατές

Ο επί σειρά ετών παράγοντας των ερασιτεχνικών τμημάτων του “τριφυλλιού” ανέλαβε τα ηνία, διαδεχόμενος τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Ο Παναγιώτης Μαλακατές είναι από το βράδυ της Τρίτης, ο νέος πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, διαδεχόμενος τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, στις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν κατά την επαναληπτική Γενική Συνέλευση του Α.Ο. στη Θύρα 10 του γηπέδου “Απόστολος Νικολαΐδης”.

Ο επί σειρά ετών παράγοντας των ερασιτεχνικών τμημάτων του Παναθηναϊκού, ανέλαβε τα ηνία του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, σε μία περίοδο όπου κυριαρχεί το θέμα του γηπέδου και το ζήτημα της “Διπλής Ανάπλασης”, που αποτέλεσε και μεγάλο σημείο τριβής κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, με μερίδα του κόσμου που έδωσε το “παρών” στη Γενική Συνέλευση.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με τον απερχόμενο αντιπρόεδρο, Στέφανο Αυγουλέα, να διαβάζει τη δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, που αποδοκιμάστηκε από κομμάτι του κόσμου, στο σημείο που αναφερόταν στη “Θύρα 13”.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης ο Κύπριος επιχειρηματίας, Φοίβος Μορίδης, κατέθεσε υποψηφιότητα με ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο, υποστηρίζοντας πως θα προσφέρει 200.000 ευρώ για την ενίσχυση του Ερασιτέχνη, εφόσον εκλεγεί, όμως αποδοκιμάστηκε έντονα κι απέσυρε την υποψηφιότητά του, αποχωρώντας μάλιστα και από τον χώρο.

Στον τελικό λόγο του, πριν την έναρξη των αρχαιρεσιών, ο Παναγιώτης Μαλακατές τόνισε για το θέμα του γηπέδου, πως «...εφόσον εκλεγώ, εγώ και ο συνδυασμός μου θα είμαστε θεματοφύλακες της Ιστορίας και των εγκαταστάσεων του συλλόγου.

Το θέμα της διπλής ανάπλασης θα προχωρήσει μόνο αν γίνει ότι επιθυμεί ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος. Το γήπεδο θα γκρεμιστεί μόνο αν πάρουμε το κλειδί των νέων εγκαταστάσεων στο χέρι και μετά θα ξεκινήσει η όποια διαδικασία. Συμφωνώ με τον Βοτανικό μόνο αν πάει όλος ο Σύλλογος εκεί και αν δεν γίνουν αυτά που θέλουμε, θα βάλω μια “κόκκινη γραμμή”».

Κατόπιν ζητήθηκε από ορισμένα μέλη να υπάρξει μια ξεχωριστή επιτροπή που να έχει ως βασικό θέμα το ζήτημα της Λεωφόρου. Σε αυτό το σημείο ο κ. Μαλακατές απάντησε «Δεσμεύομαι εφόσον εκλεγώ, να υπάρξει επόμενη Γ.Σ., που θα έχει και το θέμα του γηπέδου. Είναι μια άποψη πάντως που την ακούω θετικά».

Επίσης, όπως ειπώθηκε, από την Τετάρτη το νέο προεδρείο του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, θα ζητήσει συνάντηση με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζο, προκειμένου να αιτηθεί την επιστροφή του ποδοσφαιρικού “τριφυλλιού” στο “Απόστολος Νικολαΐδης” από την αγωνιστική περίοδο 2020/21.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, που θα συγκροτηθεί σε σώμα την Τετάρτη (08/07) αποτελείται από τους εξής: Μαλακατές Παναγιώτης, Βρανόπουλος Δημήτρης (θα αναλάβει θέση αντιπροέδρου), Συνοδινός Θεόδωρος, Παπαπασχάλης Χαράλαμπος, Κυριζάκης Χρήστος, Παυλόπουλος Βασίλης, Ακριτίδης Χρόνης, Νίκας Σωτήρης, Αντωνιάδης Γιάννης, Κατσούλη Ελένη, Γαλάνη Κυριακή, Σκολίδης Λεωνίδας.