Πολιτική

Δένδιας: Σε τηλεδιάσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την Λιβύη

Στην τηλεδιάσκεψη θα μετέχουν τα μέλη της Διαδικασίας του Βερολίνου, η Ελλάδα, το Κατάρ και το Μαρόκο. Οι στόχοι.

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας θα συμμετάσχει σήμερα το απόγευμα σε τηλεδιάσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με θέμα τη Λιβύη.

Εκτός από τα μέλη του Συμβουλίου, θα συμμετάσχουν τα μέλη της Διαδικασίας Βερολίνου, καθώς και η Ελλάδα, το Κατάρ και το Μαρόκο. Η ΕΕ θα εκπροσωπηθεί από τον ύπατο εκπρόσωπο και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζοζέπ Μπορέλ.

Οι συμμετέχοντες, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, θα ενημερωθούν από τον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση στη χώρα, παρουσία και της εκτελούσας χρέη ειδικού εκπροσώπου ΓΓΗΕ για τη Λιβύη, Στέφανι Γουίλιαμς.

Στόχος της συνάντησης, που διοργανώνει η τρέχουσα γερμανική προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, είναι η επαναβεβαίωση των αρχών και των δεσμεύσεων της Διαδικασίας του Βερολίνου.