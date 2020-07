Πολιτισμός

Νέα Υόρκη: Ξεκινά το πρώτο εικονικό Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου

Κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες πραγματοποιείται το φετινό φεστιβάλ στη Νέα Υόρκη.

Ένα διαφορετικό Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νέας Υόρκης θα πραγματοποιηθεί τη φετινή ιδιαίτερη χρονιά υπό τις ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

Από τις 10 έως τις 20 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί το πρώτο εικονικό φεστιβάλ κινηματογράφου στις Ηνωμένες Πολιτείες, δίνοντας την ευκαιρία σε κοινό σε όλη τη χώρα να απολαύσει νέες και παλαιότερες ταινίες Ελλήνων δημιουργών από το σπίτι, σε smarttv, σε τάμπλετ ή σε φορητό υπολογιστή.

Στόχος του φεστιβάλ είναι να προωθήσει ελληνικές ταινίες και τους δημιουργούς τους, πολλοί από τους οποίους έχουν περιέλθει σε δεινή θέση λόγω της πανδημίας. Εκτός από όμως αυτή τη βασική προτεραιότητα οι διοργανωτές θεωρούν ότι το φεστιβάλ αυτό καλύπτει πολλές ακόμα ανάγκες ανθρώπων που βρέθηκαν σε κατάσταση καραντίνας ή βιώνουν ακόμα τέτοιες συνθήκες λόγω του νέου κορονοϊού, δίνοντας τους ψυχικές διεξόδους.

Οι ταινίες που θα προβληθούν είναι:

«Ενήλικοι στο Δωμάτιο» του Κώστα Γαβρά, «Απόστρατος» του Ζαχαρία Μαυροειδή, «Φαντασία» του Αλέξη Καρδαρά, «Τζαμάικα» του Αντρέα Μορφονιού, «Μανταλένα» του Ντίνου Δημόπουλου, «Meltem» του Βασίλη Δογάνη, «Δεν Θέλω Να Γίνω Δυσάρεστος Αλλά Πρέπει Να Μιλήσουμε Για Κάτι Πολύ Σοβαρό» του Γιώργου Γεωργόπουλου, «Πολιορκία στην Οδό Λιπέρτη» του Σταύρου Πάμπαλλη, «Ένας ήσυχος άνθρωπος του Τάσου Γερακίνη, και «Zizotek» του Βαρδή Μαρινάκη.