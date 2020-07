Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τον Άαρον Χάρισον

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το προφίλ του Αμερικανού γκαρντ που θα φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα. Η διάρκεια του συμβολαίου που υπέγραψε.

Επισημοποιήθηκε η απόκτηση του Άαρον Χάρισον από τον Ολυμπιακό. Η “ερυθρόλευκη” ΚΑΕ ανακοίνωσε τη σύναψη διετούς συνεργασίας με τον Αμερικανό γκαρντ.

Ο Χάρισον αποτελεί το πέμπτο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας του Πειραιά μετά τους Τσαρλς Τζένκινς, Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Λιβιό Ζαν Σαρλ και Χασάν Μάρτιν. Τις τελευταίες δύο σεζόν, ο Άαρον Χάρισον αγωνίστηκε στην τουρκική Γαλατασαράι.

Η σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός αναφέρει: «Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Άαρον Χάρισον. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

Το προφίλ του Άαρον Χάρισον

Γεννήθηκε: 28/10/1994 (Σαν Αντόνιο, Τέξας)

Υπηκοότητα: Αμερικανός

Ύψος: 1,98 μ.

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες ομάδες: Charlotte Hornets (2015-2016), Oklahoma City Blue (2016), Erie BayHawks (2016), Charlotte Hornets (2016-17), Greensboro Swarm (2016), Delaware 87ers (2017) Reno Bighorns (2017-18), Dallas Mavericks (2018), Galatasaray (2018-2020).

Οι επιδόσεις του πέρυσι

Στο Eurocup σε 16 αγώνες είχε μέσο όρο 15,9 πόντους (85,9% βολές, 47,5% δίποντα, 37,9% τρίποντα), 2,9 ριμπάουντ, 2,8 ασίστ και 1,1 κλέψιμο.

Στο τουρκικό πρωτάθλημα σε 22 αγώνες είχε μέσο όρο 13,7 πόντους (71,9% βολές, 57,61%, δίποντα, 39,4% τρίποντα), 3,5 ριμπάουντ, 3,2 ασίστ και 1,8 κλεψίματα.